В чем невыносимо жарко, а в чем прохладно: десять лучших тканей для лета, которые реально спасают

Какие ткани носить в жару / © pexels.com

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В UnitedLace рассказали, какие ткани лучше всего подходят для жаркой погоды, и какие материалы следует выбирать для летнего гардероба.

Почему важно выбирать правильные ткани в жару

В жаркую погоду организм охлаждается из-за потоотделения. Если ткань не пропускает воздух или плохо впитывает влагу, тело перегревается, а одежда становится неприятной и «тяжелой».

Правильные летние ткани должны:

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хорошо пропускать воздух;

впитывать влагу;

быстро высыхать;

не прилипать к телу;

быть лёгкими и натуральными.

ТОП-10 лучших тканей для жаркой погоды

Лен — №1 для жары

Лен считается лучшей тканью для лета. Он имеет естественную структуру, обеспечивающую максимальную вентиляцию. Лен быстро впитывает влагу и так же быстро ее улетучивает, оставляя тело сухим:

идеален для рубашек, платьев и брюк;

не перегревает тело;

с каждой стиркой становится более мягкой.

Хлопок — универсальная классика

Хлопок мягкий, приятный к телу и хорошо пропускает воздух. Особенно хорошо работают легкие виды хлопка — батист, муслин или поплин. Она:

подходит для повседневной одежды;

хорошо впитывает пот;

доступна и практична.

Бамбук — естественное охлаждение

Бамбуковая ткань известна своей способностью регулировать температуру тела. Она мягкая, гипоаллергенная и хорошо отводит влагу. Такая ткань:

идеальна для чувствительной кожи;

обладает антибактериальными свойствами;

комфортно в жару.

Тенсел (Lyocell) — современный комфорт

Тенсел изготовляют из древесной целлюлозы. Это гладкая, «холодная» на ощупь ткань с отличной воздухопроницаемостью. Поэтому такая ткань:

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быстро отводит влагу;

не парит;

выглядит элегантно.

Шелк — легкость и прохлада

Шелк хорошо регулирует температуру тела и создает ощущение прохлады. Особенно популярен в вечерних образах. Он:

легкий и нежный;

приятный коже;

имеет роскошный вид.

Вискоза (Rayon) — доступная альтернатива

Вискоза — полунатуральная ткань, которая хорошо пропускает воздух и красиво драпируется. Основные ее особенности:

легкая, «дышит»;

подходит для платьев;

комфортно в ношении.

Шифон — максимальная легкость

Шифон — одна из самых тонких тканей. Он практически не чувствуется на теле и отлично подходит для жаркой погоды. Он:

очень легкий;

идеален для летних образов;

хорошо пропускает воздух.

Муслин — мягкость и воздушность

Муслин имеет рыхлую структуру, благодаря чему обеспечивает отличную вентиляцию. Его особенности:

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натуральный и лёгкий;

не прилипает к телу;

комфортен в жару.

Легкий котон (voile, lawn)

Тонкий хлопок — один из лучших вариантов для лета, особенно в городских условиях. Она:

хорошо «дышит»;

мягкая к телу;

подходит для повседневной носки.

Легкая смесь льна и хлопка

Комбинация льна и хлопка совмещает комфорт и практичность. Такая комбинация:

меньше мнется, чем лен;

хорошо вентилируется;

удобна в уходе.

Каких тканей лучше избегать в жару

В сильную жару лучше минимизировать синтетические материалы:

полиэстер;

акрил;

нейлон;

плотный деним.

Такие ткани задерживают тепло и влагу, создавая эффект «парника».

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Как выбрать летнюю ткань: краткие советы

выбирайте натуральные материалы;

отдавайте предпочтение светлым цветам;

обращайте внимание на легкую структуру ткани;

избегайте плотного переплета.

FAQ

Какая ткань самая лучшая для очень жаркой погоды?

Лучшей тканью для сильной жары является лен. Он обладает высокой воздухопроницаемостью и быстро отводит влагу, помогая телу оставаться прохладным даже при высоких температурах.

Какие ткани не парят и подходят для лета?

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Для лета лучше всего подходят лен, хлопок, бамбук и тенсел. Они позволяют коже дышать, хорошо впитывают влагу и не создают эффект перегрева.

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