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В чем невыносимо жарко, а в чем прохладно: десять лучших тканей для лета, которые реально спасают
Когда температура быстро растет, выбор одежды становится не только вопросом стиля, но и комфорта и самочувствия. Правильно подобранные ткани помогают телу «дышать», уменьшают потоотделение и предотвращают перегревание.
В UnitedLace рассказали, какие ткани лучше всего подходят для жаркой погоды, и какие материалы следует выбирать для летнего гардероба.
Почему важно выбирать правильные ткани в жару
В жаркую погоду организм охлаждается из-за потоотделения. Если ткань не пропускает воздух или плохо впитывает влагу, тело перегревается, а одежда становится неприятной и «тяжелой».
Правильные летние ткани должны:
хорошо пропускать воздух;
впитывать влагу;
быстро высыхать;
не прилипать к телу;
быть лёгкими и натуральными.
ТОП-10 лучших тканей для жаркой погоды
Лен — №1 для жары
Лен считается лучшей тканью для лета. Он имеет естественную структуру, обеспечивающую максимальную вентиляцию. Лен быстро впитывает влагу и так же быстро ее улетучивает, оставляя тело сухим:
идеален для рубашек, платьев и брюк;
не перегревает тело;
с каждой стиркой становится более мягкой.
Хлопок — универсальная классика
Хлопок мягкий, приятный к телу и хорошо пропускает воздух. Особенно хорошо работают легкие виды хлопка — батист, муслин или поплин. Она:
подходит для повседневной одежды;
хорошо впитывает пот;
доступна и практична.
Бамбук — естественное охлаждение
Бамбуковая ткань известна своей способностью регулировать температуру тела. Она мягкая, гипоаллергенная и хорошо отводит влагу. Такая ткань:
идеальна для чувствительной кожи;
обладает антибактериальными свойствами;
комфортно в жару.
Тенсел (Lyocell) — современный комфорт
Тенсел изготовляют из древесной целлюлозы. Это гладкая, «холодная» на ощупь ткань с отличной воздухопроницаемостью. Поэтому такая ткань:
быстро отводит влагу;
не парит;
выглядит элегантно.
Шелк — легкость и прохлада
Шелк хорошо регулирует температуру тела и создает ощущение прохлады. Особенно популярен в вечерних образах. Он:
легкий и нежный;
приятный коже;
имеет роскошный вид.
Вискоза (Rayon) — доступная альтернатива
Вискоза — полунатуральная ткань, которая хорошо пропускает воздух и красиво драпируется. Основные ее особенности:
легкая, «дышит»;
подходит для платьев;
комфортно в ношении.
Шифон — максимальная легкость
Шифон — одна из самых тонких тканей. Он практически не чувствуется на теле и отлично подходит для жаркой погоды. Он:
очень легкий;
идеален для летних образов;
хорошо пропускает воздух.
Муслин — мягкость и воздушность
Муслин имеет рыхлую структуру, благодаря чему обеспечивает отличную вентиляцию. Его особенности:
натуральный и лёгкий;
не прилипает к телу;
комфортен в жару.
Легкий котон (voile, lawn)
Тонкий хлопок — один из лучших вариантов для лета, особенно в городских условиях. Она:
хорошо «дышит»;
мягкая к телу;
подходит для повседневной носки.
Легкая смесь льна и хлопка
Комбинация льна и хлопка совмещает комфорт и практичность. Такая комбинация:
меньше мнется, чем лен;
хорошо вентилируется;
удобна в уходе.
Каких тканей лучше избегать в жару
В сильную жару лучше минимизировать синтетические материалы:
полиэстер;
акрил;
нейлон;
плотный деним.
Такие ткани задерживают тепло и влагу, создавая эффект «парника».
Как выбрать летнюю ткань: краткие советы
выбирайте натуральные материалы;
отдавайте предпочтение светлым цветам;
обращайте внимание на легкую структуру ткани;
избегайте плотного переплета.
FAQ
Какая ткань самая лучшая для очень жаркой погоды?
Лучшей тканью для сильной жары является лен. Он обладает высокой воздухопроницаемостью и быстро отводит влагу, помогая телу оставаться прохладным даже при высоких температурах.
Какие ткани не парят и подходят для лета?
Для лета лучше всего подходят лен, хлопок, бамбук и тенсел. Они позволяют коже дышать, хорошо впитывают влагу и не создают эффект перегрева.