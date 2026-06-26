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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
60
Время на прочтение
3 мин

В чем невыносимо жарко, а в чем прохладно: десять лучших тканей для лета, которые реально спасают

Когда температура быстро растет, выбор одежды становится не только вопросом стиля, но и комфорта и самочувствия. Правильно подобранные ткани помогают телу «дышать», уменьшают потоотделение и предотвращают перегревание.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какие ткани носить в жару

Какие ткани носить в жару / © pexels.com

В UnitedLace рассказали, какие ткани лучше всего подходят для жаркой погоды, и какие материалы следует выбирать для летнего гардероба.

Почему важно выбирать правильные ткани в жару

В жаркую погоду организм охлаждается из-за потоотделения. Если ткань не пропускает воздух или плохо впитывает влагу, тело перегревается, а одежда становится неприятной и «тяжелой».

Правильные летние ткани должны:

  • хорошо пропускать воздух;

  • впитывать влагу;

  • быстро высыхать;

  • не прилипать к телу;

  • быть лёгкими и натуральными.

ТОП-10 лучших тканей для жаркой погоды

Лен — №1 для жары

Лен считается лучшей тканью для лета. Он имеет естественную структуру, обеспечивающую максимальную вентиляцию. Лен быстро впитывает влагу и так же быстро ее улетучивает, оставляя тело сухим:

  • идеален для рубашек, платьев и брюк;

  • не перегревает тело;

  • с каждой стиркой становится более мягкой.

Хлопок — универсальная классика

Хлопок мягкий, приятный к телу и хорошо пропускает воздух. Особенно хорошо работают легкие виды хлопка — батист, муслин или поплин. Она:

  • подходит для повседневной одежды;

  • хорошо впитывает пот;

  • доступна и практична.

Бамбук — естественное охлаждение

Бамбуковая ткань известна своей способностью регулировать температуру тела. Она мягкая, гипоаллергенная и хорошо отводит влагу. Такая ткань:

  • идеальна для чувствительной кожи;

  • обладает антибактериальными свойствами;

  • комфортно в жару.

Тенсел (Lyocell) — современный комфорт

Тенсел изготовляют из древесной целлюлозы. Это гладкая, «холодная» на ощупь ткань с отличной воздухопроницаемостью. Поэтому такая ткань:

  • быстро отводит влагу;

  • не парит;

  • выглядит элегантно.

Шелк — легкость и прохлада

Шелк хорошо регулирует температуру тела и создает ощущение прохлады. Особенно популярен в вечерних образах. Он:

  • легкий и нежный;

  • приятный коже;

  • имеет роскошный вид.

Вискоза (Rayon) — доступная альтернатива

Вискоза — полунатуральная ткань, которая хорошо пропускает воздух и красиво драпируется. Основные ее особенности:

  • легкая, «дышит»;

  • подходит для платьев;

  • комфортно в ношении.

Шифон — максимальная легкость

Шифон — одна из самых тонких тканей. Он практически не чувствуется на теле и отлично подходит для жаркой погоды. Он:

  • очень легкий;

  • идеален для летних образов;

  • хорошо пропускает воздух.

Муслин — мягкость и воздушность

Муслин имеет рыхлую структуру, благодаря чему обеспечивает отличную вентиляцию. Его особенности:

  • натуральный и лёгкий;

  • не прилипает к телу;

  • комфортен в жару.

Легкий котон (voile, lawn)

Тонкий хлопок — один из лучших вариантов для лета, особенно в городских условиях. Она:

  • хорошо «дышит»;

  • мягкая к телу;

  • подходит для повседневной носки.

Легкая смесь льна и хлопка

Комбинация льна и хлопка совмещает комфорт и практичность. Такая комбинация:

  • меньше мнется, чем лен;

  • хорошо вентилируется;

  • удобна в уходе.

Каких тканей лучше избегать в жару

В сильную жару лучше минимизировать синтетические материалы:

  • полиэстер;

  • акрил;

  • нейлон;

  • плотный деним.

Такие ткани задерживают тепло и влагу, создавая эффект «парника».

Как выбрать летнюю ткань: краткие советы

  • выбирайте натуральные материалы;

  • отдавайте предпочтение светлым цветам;

  • обращайте внимание на легкую структуру ткани;

  • избегайте плотного переплета.

FAQ

Какая ткань самая лучшая для очень жаркой погоды?

Лучшей тканью для сильной жары является лен. Он обладает высокой воздухопроницаемостью и быстро отводит влагу, помогая телу оставаться прохладным даже при высоких температурах.

Какие ткани не парят и подходят для лета?

Для лета лучше всего подходят лен, хлопок, бамбук и тенсел. Они позволяют коже дышать, хорошо впитывают влагу и не создают эффект перегрева.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
60
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