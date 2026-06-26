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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Как охладиться без кондиционера в сильную жару: эффективные способы пережить высокие температуры в квартире

Когда температура за окном стремительно растет, а кондиционера нет или его использование слишком дорогостоящее, квартира легко превращается в настоящую печь.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как охладить дом летом без кондиционера

Как охладить дом летом без кондиционера / © pexels.com

Но есть простые и доступные способы снизить температуру в помещении, сохранить комфорт и при этом не тратить лишнюю электроэнергию. В Frugal and Thriving собрали практические советы, которые помогут пережить жару даже в самые жаркие дни лета.

Как не допустить перегрева дома

Лучший способ бороться с жарой — не впускать ее внутрь. Для этого важно действовать еще с утра:

  1. Закрывайте окна и шторы в самое жаркое время дня.

  2. Для блокировки солнечных лучей используйте плотные шторы или жалюзи.

  3. Избегайте открытых окон, когда температура на улице выше, чем в помещении.

  4. Светоотражающие или затемняющие шторы могут снизить нагрев комнаты на несколько градусов.

Природное охлаждение без техники

Даже без кондиционера можно создать ощущение прохлады:

  1. Проветривайте помещение ранним утром или поздно вечером.

  2. Создавайте сквозняк для циркуляции воздуха.

  3. Используйте вентилятор вместе с влажной тканью или льдом.

Такой простой лайфгак позволяет значительно освежить воздух без больших затрат.

Локальное охлаждение тела

Иногда легче охладить не комнату, а себя:

  1. Пейте больше прохладной воды.

  2. Прикладывайте влажное полотенце к запястью или шее.

  3. Принимайте теплый (не ледяной) душ — он помогает телу лучше адаптироваться к жаре.

Такие методы быстро снижают чувство перегрева.

Как уменьшить тепло от бытовых приборов

Даже мелкая техника влияет на температуру в комнате:

  1. Выключайте лишние приборы из розеток.

  2. Не используйте духовку в жару.

  3. Замените лампы накаливания LED.

Это не только снизит тепло, но и поможет сэкономить электроэнергию.

Натуральные способы сохранить прохладу

Есть простые «домашние» решения, работающие веками:

  1. Влажные простыни на окнах или дверях.

  2. Растения в комнате, повышающие влажность (папоротники, арека-пальма, хлорофитум, спатифиллум, монстера).

  3. Использование светлого текстиля вместо темного.

Они помогают создать более комфортный микроклимат без затрат.

Как подготовить дом к жаре заранее

Лучший результат дает профилактика:

  1. Закрывайте шторы еще с утра.

  2. Проветривайте дом в правильное время.

  3. Минимизировать использование тепловыделяющих приборов.

Эти простые привычки существенно уменьшают перегрев жилья.

FAQ

Как охладить комнату без кондиционера в жару?

Эффективнее всего — соединить несколько методов: закрывать шторы днем, проветривать ночью или рано утром, использовать вентилятор с холодной водой или льдом, а также минимизировать работу бытовых приборов.

Что делать, если в квартире слишком жарко и нет кондиционера?

Попробуйте локальное охлаждение тела (влажная ткань, прохладный душ, вода), создайте сквозняк в вечернее время и максимально ограничьте попадание солнечного света днем.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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