Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 29 июня о 5 июля?

Овен

Финансовые операции желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, нужно проявлять осторожность: как минимум, внимательно прочитать текст документа, который нужно подписать.

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Телец

Большой объем работы, которую нужно сделать в течение нынешней недели, может напугать только на первый взгляд — на самом деле, все не так сложно, как покажется на первый взгляд зато заработать можно будет неплохо.

Близнецы

Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета — он, скорее всего, окажется бесполезным, а то и ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на доводы своего внутреннего голоса.

Рак

Звезды не рекомендуют представителям знака рисковать имеющимися средствами: даже покупка лотерейных билетов, если вовремя не одуматься и не остановиться, может проделать солидную дыру в бюджете.

Лев

Бездействие для представителей знака — категорическое табу: расслабившись, можно упустить редкий профессиональный — и, соответственно, финансовый — шанс, который ожидался долгое время.

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Дева

Неделя благоприятна для деловых — и, соответственно, финансовых — переговоров с партнерами: дипломатичность, свойственная представителям знака, позволит решить даже самые сложные и важные вопросы.

Весы

Заработанные деньги не стоит тратить безрассудно: включать режим строгой экономии, конечно, не стоит, но и транжирить их направо и налево тоже нежелательно — они понадобятся для более важных и нужных приобретений.

Скорпион

Подарок, который может сделать предстаивтелям знака любимый человек, окажется именно тем, о котором они мечтали, но все-таки не помешает предварительно поговорить с ним, чтобы исключить возможную ошибку.

Стрелец

Работа, которую предложат представителям знака на этой неделе, будет довольно сложной, продолжительной и трудоемкой, но, одновременно, хорошо оплачиваемой, поэтому звезды не советуют от нее отказываться.

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Козерог

Время благоприятно для финансовых операций любой сложности: рекомендуется не открывать банковские счета и депозиты, но и тратить заработанные средства, делая важные и нужные приобретения.

Водолей

Финансово выгодной может стать начатая в это время карьера преподавателя, коуча или бизнес-тренера: поделившись с другими своими знаниями и умениями, удастся заработать не только авторитет, но и деньги.

Рыбы

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят сознание, поэтому действия окажутся ошибочными и приведут к серьезным убыткам, которые надолго нарушат финансовый баланс.

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