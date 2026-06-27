В Путина нервно бросили обвинения в адрес США: Лавров сделал резонансное заявление

Путин и Лавров. / © Associated Press

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Саммит на Аляске произошел еще в августе 2025-го, но последние дни он снова получил огласку. Кремль продвигает новую версию событий после встречи президента США Дональда Трампа и фюрера России Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перевел вину на Вашингтон за отсутствие письменного соглашения после двустороннего саммита в Анкорижде 15 августа 2025 года. Он дерзко назвал «бестактным» заявление американского госсекретаря Марко Рубио о том, что США и РФ не заключили соглашения на Аляске и только обсуждали предложения.

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По его словам, «утверждение об отсутствии соглашения достаточно бестактно» после того, как представители США изложили свои предложения, а Россия согласилась с ними. В то же время, нагло добавил Лавров, заявление Рубио «поднимает другой вопрос».

В заявлениях Лаврова утверждается, что Штаты, а не Россия, виновны в отсутствии согласия на саммите на Аляске и заторможении мирных усилий с того времени, и, вероятно, намеревались сделать это, не противореча непосредственно заявлениям госсекретаря США.

«Заявление Рубио противоречит частым риторическим строкам Кремля, которые ссылаются на существование якобы „духа Анкориджа“ или „аляскинских договоренностей“ для продвижения нарративов о готовности России к переговорам. Хотя саммит завершился без запланированного ужина и совместной пресс-конференции и не привел ни к какому-либо письменному соглашению или совместному заявлению», — подчеркнули аналитики Института.

Саммит на Аляске — разногласия США и РФ

На днях государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страны не достигли никакого соглашения по прекращению войны во время переговоров в Анкоридже. Он подчеркнул, что речь шла только о «предложении», но стороны не пришли к согласию.

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Тем временем Сергею Лаврову такое заявление коллеги из США не понравилось, и он разразился заявлением о встрече. Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже По его словам, «факт остается фактом», потому что якобы на Аляске были обсуждены предложения Вашингтона, принятые Москвой.

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