Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Пропаганда кремля о якобы крахе ВСУ на поле боя не сработала. США заявили, что Украина имеет преимущество на фронте, а Москва вызывающе манипулирует темой переговоров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Соединенные Штаты опровергли заявления «фюрера» РФ Владимира Путина о «тайных договоренностях» между Вашингтоном и Москвой во время саммита на Аляске в августе 2025-го.

Реклама

США разоблачили РФ на лжи

Американский государственный секретарь Марко Рубио подтвердил, что РФ и США не достигли никакого соглашения по прекращению войны России в Украине в Анкоридже. По его словам, было только «предложение», но стороны не пришли к согласию во время саммита, ведь среди прочего «предложение» Москвы включало контроль России над Донбассом.

Заметим, что кремлевские чиновники и сам «фюрер» неоднократно заявляли, что Россия будет вести переговоры только на основе якобы достигнутых соглашений на саммите на Аляске. Впрочем, их существование Рубио возразил.

«Российские чиновники регулярно ссылаются на якобы „соглашения из Анкориджа“, чтобы продвигать нарративы о готовности России к переговорам, несмотря на отсутствие публичных заявлений после саммита», — говорится в отчете ISW.

США разбили миф Кремля

Американские аналитики отмечают, что российский нарратив когнитивной войны, направленный на изображение украинских линий фронта разрушающимися. Однако заявления Кремля до сих пор не смогли убедить партнеров Украины капитулировать перед требованиями России.

Реклама

В частности, президент США Дональд Трамп и заместитель госсекретаря Джереми Левин на днях заявили, что у Киева сейчас преимущество на поле боя, демонстрируя, что Москве не удалось убедить Штаты в том, что линии фронта ВСУ разрушаются. Кроме того, Левин отметил, что украинские удары на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре увеличивают стоимость войны для России и вынуждают отвлекать ресурсы от фронтовых линий.

«Кремлевские чиновники регулярно делают заявления, преувеличивают тактические достижения России и предоставляют ложные доказательства в рамках более широких усилий когнитивной войны, пытаясь изобразить разрушающиеся украинские линии фронта — скоординированной кампании по давлению на Украину и ее партнеров, чтобы они капитулировали перед требованиями России на переговорах», —.

В то же время успешные ударные кампании Сил обороны Украины дальней и средней дальности против военных объектов и энергетической инфраструктуры РФ на оккупированных территориях и в регионах страны-агрессорки, а также тактические достижения ВСУ по нескольким направлениям зимой и весной 2026-го разрушают нарратив Кремля об изображении российского.

Напомним, недавно помощник «фюрера» Юрий Ушаков цинично заявил, что страна-агрессор РФ будет воевать «до последнего украинца». Он также обвинил страны Европы в том, что их действия якобы перечеркивают саммит США и России в Анкоридже.

Реклама

Кроме того, представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявляет о «реалистическом решении» по войне на столе. Позицию РФ в так называемом «урегулировании в Украине» он назвал «четкой и последовательной». В частности, цинично заявил он, Украина должна уйти из Донбасса.

Новости партнеров