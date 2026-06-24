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Лавров сделал заявление о завершении войны и ответил, остановится ли РФ на линии фронта
Лавров отверг ключевое условие переговоров и озвучил подлинные намерения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дерзко заявляет, что завершение войны, которую они начали в Украине, «можно решить политико-дипломатическими методами».
Об этом глава МИД страны-агрессорки заявил во время одного из форумов.
По его словам, РФ «не будет останавливаться на линии фронта как условие для начала переговоров по Украине».
Он нагло высказался о якобы «безрезультатных уговорах и предупреждениях» Москвы и якобы игнорировании «противниками» предупреждения о «недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности» РФ.
Традиционно Лавров повторил нарратив о «духе Анкориджа», где якобы «фюрер» РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп «достигли ряд понятий о политических путях» для мира в Украине.
«Мы сохраняем преданность этим пониманиям», — лживо выразился министр.
Кроме того, Лавров дерзко предупредил, мол, Москву не устроят временные решения по Украине. Кроме того, Кремль, говорит он, «не согласится с какими-либо ультиматумами».
«Для России вопрос (решение по Украине — Ред.) носит принципиальный характер. И размениваться на какие-нибудь временные, промежуточные решения мы, конечно же, не будем», — по-хамски заявил он.
Напомним, ранее Лавров озвучил условия для окончания войны в Украине . По его словам , Россия достигнет всех своих военных целей: нейтралитет и безъядерный статус Украины, отмена «дискриминационных» законов против русского языка и русской православной церкви.
Отметим, Владимир Путин утверждает, что Москва якобы готова к диалогу, но в то же время обвиняет Киев в срыве предыдущего процесса. По его словам, Киев ударами по территории РФ вроде бы хочет создать для себя «благоприятные условия».
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, хотя в Кремле заявляют о якобы желании закончить войну и выдвигают новые ультиматумы для мира , но в этой жесткой позиции есть один нюанс. Все это свидетельствует о незаинтересованности в прекращении боевых действий.