Слова Рубио об Аляске подняли шум в Москве: Лавров взорвался заявлением о встрече Путина и Трампа

Лавров и Рубио. / © Associated Press

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В России очень не обрадовались словам госсекретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио о том, что во время саммита на Аляске в августе 2025-го не были достигнуты никакие договоренности. Мол, эти заявили вызывающие вопросы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Со стороны Рубио не очень изящно говорить, что в Анкоридже не было никакого соглашения", - высказался он.

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По его словам, «факт остается фактом», потому что, говорит Лавров, на Аляске были обсуждены предложения Вашингтона, принятые Москвой.

Министр рассказал, что к встрече «фюрера» России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москву приезжал спецпосланник Стив Виткофф. Якобы именно он привез «те же предложения» Белого дома.

Лавров также рассказал, что уже в Анкоридже, когда два президента «сели за переговоры Путин, глядя на тоже находившегося там Виткоффа начал перечислять американские предложения», — рассказал глава МИД России свою версию событий.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков традиционно бросил лесть в адрес Вашингтона. Мол, Москва «высоко ценит» готовность Штатов помочь в «урегулировании». По его словам, РФ не слышала заявлений из США, подтверждающих, что «они больше не являются нейтральным посредником по Украине».

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Заявление Рубио

Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что никакого «соглашения Трампа и Путина» на Аляске о прекращении войны России не было. По его словам, существовало только «предложение, но оно никогда не было соглашением». В то же время, администрация Белого дома в дальнейшем готова играть роль посредника в попытках завершить войну.

В то же время аналитики ISW отмечают, что главный миф Кремля о "духе Анкориджа" рассыпался . В Москве неоднократно заявляли, что Россия будет вести переговоры только на основе якобы достигнутых соглашений на саммите на Аляске. Впрочем, их существование Рубио возразил.

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