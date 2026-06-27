Севастополь / © Getty Images

Реклама

В аннексированном Крыму на фоне усиления Украиной кампании ударов средней и дальней дальности так называемая «власть» объявила чрезвычайное положение. Украинские удары кардинально изменили ситуацию на полуострове.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Самопровозглашенный руководитель власти Крыма Сергей Аксенов и «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев совместно объявили о подписании указов об объявлении чрезвычайного положения в Крыму для «упорядочения экономических вопросов».

Реклама

В то же время американские специалисты отмечают, что во время объявления чрезвычайного положения не вводят комендантский час или ограничения на передвижение, а скорее оккупационным правительствам позволяют обходить типовые ограничения и бюрократию, влияющие на операционное управление и закупку предметов первой необходимости.

В то же время, развожаев утверждал, что объявление чрезвычайного положения позволит оккупационному правительству Севастополя быстро восстановить энергетические объекты после ударов украинских беспилотников и оказать финансовую помощь жителям после того, как скачки напряжения повредили их важную бытовую технику.

Кризис в Крыму

Украинская ударная кампания влечет за собой дефицит топлива, проблемы с водоснабжением и массовый уход населения с оккупированного полуострова. Так называемая власть предоставляет приоритет распределению резервов топлива между критически важными секторами: здравоохранение, общественный транспорт и другие критически важные объекты. В то же время продажа топлива гражданскому населению через QR-коды после того, как власти накопят достаточные резервы топлива.

Ограничения электроэнергии повлекли за собой некоторые перебои с водоснабжением. Крымский оккупационный энергетический оператор «Крымэнерго» заявил, что оккупационные власти ввели временные ограничения электроэнергии во избежание перегрузки электросети.

Реклама

На фоне возникших в Крыму проблем люди массово покидают полуостров. Накануне на керченской стороне Крымского моста образовались длинные очереди из около 2450 транспортных средств. В то же время очередей для въезда в оккупированный Крым с Таманской стороны моста не было.

«Среди людей, покидающих оккупированный Крым, вероятно, есть российские туристы или жители оккупированного Крыма, российские военные и сотрудники служб безопасности, связанные с Черноморским флотом России (ЧФР), а также оккупационные администрации. Отток этого населения из Крыма может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут усиливаться в долгосрочной перспективе, если украинская кампания забастовок продолжится», — подытожили в ISW.

Издание The Hill пишет о том, что потеря Крыма может стать роковой для режима диктатора РФ Владимира Путина. По мнению американских аналитиков, положение для окупантов на полуострове ухудшается из-за системной кампании Сил обороны.

В то же время Economist сообщает, что постепенно Крым превращается в «остров» смерти. Пока захватническая власть пытается спасти туристический сезон, на полуострове исчезают горючее и свет, а его жители теряют доверие к этой власти и веру в будущее.

Реклама

Новости партнеров