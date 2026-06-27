Что означает слово "ковбаня" в украинском языке: большинство понимает этот диалектизм неправильно

Что означает слово "ковбаня" / © pexels.com

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Он встречается в классической литературе, диалектах и старых словарях, где имеет несколько близких толкований.

Что означает слово «ковбаня»

В современном и историческом украинском языке «ковбаня» означает:

глубокую рытвину, обычно заполненную водой или болотом;

яму на дороге, в которой скапливается дождевая вода;

глубокое место в водоеме — реке, озере или пруду.

Таким образом, слово используется для обозначения любого природного или искусственного углубления с водой, чаще всего опасного или труднопроходимого.

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В переносном смысле «ковбаня» может описывать сложную, «застойную» ситуацию или место, из которого трудно выбраться.

Происхождение слова «ковбаня»

Лингвисты относят слово «ковбаня» к древнему славянскому слою лексики. Его этимология связана с несколькими праславянскими основами, которые означали:

углубление или яму;

круглую или воронку подобную форму;

действие копания или образования впадины.

Существует предположение, что слово сформировалось как сочетание древних корней, связанных с понятиями «круг», «удар» и «яма». Именно поэтому он имеет родственные формы в диалектах и близких языках.

Где употребляли слово «ковбаня»

Исторически это слово было распространено:

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в сельском разговорном языке;

в западноукраинских и полесских говорах;

в классических произведениях украинских писателей;

в толковых словарях XIX–XX веков.

В художественной литературе его использовали для описания природных условий, дорог после дождя или опасных мест в реках.

К примеру, в классической традиции «ковбаня» часто выступает как символ тяжелого, «размытого» пространства, где легко увязнуть или потерять равновесие.

Современное употребление слова

Сегодня слово «ковбаня» употребляется редко.

в литературных или стилистически окрашенных текстах;

в языковедческих исследованиях;

в воспроизведении диалектной лексики;

для создания образной речи.

В повседневной речи его чаще всего заменяют словами:

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яма;

лужа;

выбоина;

воронка.

Синонимы к слову «ковбаня»

В зависимости от контекста синонимами могут быть:

яма;

выбоина;

лужа;

водоворот;

углубление.

Эти слова помогают точнее передать значение в зависимости от ситуации — речь идет о дороге или о водоеме.

FAQ

Что означает слово «ковбаня» в украинском языке?

Ковбаня — это глубокая выбоина или яма, обычно заполненная водой или болотом, которая может встречаться на дороге или в водоеме.

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Ковбаня — это лужа или яма?

В зависимости от контекста колбаса может означать как большую лужу, так и глубокую яму или углубление с водой в земле или реке.

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