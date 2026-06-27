Що означає слово "ковбаня" в українській мові: більшість розуміє цей діалектизм неправильно

Що означає слово "ковбаня" / © pexels.com

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Воно зустрічається в класичній літературі, діалектах і старих словниках, де має кілька близьких тлумачень.

Що означає слово «ковбаня»

У сучасній та історичній українській мові «ковбаня» означає:

глибоку вибоїну, зазвичай заповнену водою або болотом;

яму на дорозі, у якій накопичується дощова вода;

глибоке місце у водоймі — річці, озері чи ставку.

Таким чином, слово використовується для позначення будь-якої природної або штучної заглибини з водою, найчастіше небезпечної або важкопрохідної.

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У переносному значенні «ковбаня» може описувати складну, «застійну» ситуацію або місце, з якого важко вибратися.

Походження слова «ковбаня»

Лінгвісти відносять слово «ковбаня» до давнього слов’янського шару лексики. Його етимологія пов’язана з кількома праслов’янськими основами, які означали:

заглиблення або яму;

круглу або вирву подібну форму;

дію копання чи утворення западини.

Існує припущення, що слово сформувалося як поєднання давніх коренів, пов’язаних із поняттями «круг», «удар» і «яма». Саме тому воно має споріднені форми в діалектах та близьких мовах.

Де вживали слово «ковбаня»

Історично це слово було поширене:

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у сільській розмовній мові;

у західноукраїнських та поліських говорах;

у класичних творах українських письменників;

у тлумачних словниках XIX–XX століть.

У художній літературі його використовували для опису природних умов, дороги після дощу або небезпечних місць у річках.

Наприклад, у класичній традиції «ковбаня» часто виступає як символ важкого, «розмитого» простору, де легко загрузнути або втратити рівновагу.

Сучасне вживання слова

Сьогодні слово «ковбаня» вживається рідко, переважно:

у літературних або стилістично забарвлених текстах;

у мовознавчих дослідженнях;

у відтворенні діалектної лексики;

для створення образної мови.

У повсякденному мовленні його найчастіше замінюють словами:

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яма;

калюжа;

вибоїна;

вирва.

Синоніми до слова «ковбаня»

Залежно від контексту, синонімами можуть бути:

яма;

вибоїна;

калюжа;

вир;

заглибина.

Ці слова допомагають точніше передати значення залежно від ситуації — чи йдеться про дорогу, чи про водойму.

FAQ

Що означає слово «ковбаня» в українській мові?

Ковбаня — це глибока вибоїна або яма, зазвичай заповнена водою чи болотом, яка може зустрічатися на дорозі або у водоймі.

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Ковбаня — це калюжа чи яма?

Залежно від контексту, ковбаня може означати як велику калюжу, так і глибоку яму або заглибину з водою в землі чи річці.

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