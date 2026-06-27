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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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52
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2 хв

Що означає слово "ковбаня" в українській мові: більшість розуміє цей діалектизм неправильно

Слово «ковбаня» належить до тих давніх українських лексем, які сьогодні рідко використовуються в повсякденному мовленні, але зберігають цікаве історичне та мовне значення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Що означає слово "ковбаня"

Що означає слово "ковбаня" / © pexels.com

Воно зустрічається в класичній літературі, діалектах і старих словниках, де має кілька близьких тлумачень.

Що означає слово «ковбаня»

У сучасній та історичній українській мові «ковбаня» означає:

  • глибоку вибоїну, зазвичай заповнену водою або болотом;

  • яму на дорозі, у якій накопичується дощова вода;

  • глибоке місце у водоймі — річці, озері чи ставку.

Таким чином, слово використовується для позначення будь-якої природної або штучної заглибини з водою, найчастіше небезпечної або важкопрохідної.

У переносному значенні «ковбаня» може описувати складну, «застійну» ситуацію або місце, з якого важко вибратися.

Походження слова «ковбаня»

Лінгвісти відносять слово «ковбаня» до давнього слов’янського шару лексики. Його етимологія пов’язана з кількома праслов’янськими основами, які означали:

  • заглиблення або яму;

  • круглу або вирву подібну форму;

  • дію копання чи утворення западини.

Існує припущення, що слово сформувалося як поєднання давніх коренів, пов’язаних із поняттями «круг», «удар» і «яма». Саме тому воно має споріднені форми в діалектах та близьких мовах.

Де вживали слово «ковбаня»

Історично це слово було поширене:

  • у сільській розмовній мові;

  • у західноукраїнських та поліських говорах;

  • у класичних творах українських письменників;

  • у тлумачних словниках XIX–XX століть.

У художній літературі його використовували для опису природних умов, дороги після дощу або небезпечних місць у річках.

Наприклад, у класичній традиції «ковбаня» часто виступає як символ важкого, «розмитого» простору, де легко загрузнути або втратити рівновагу.

Сучасне вживання слова

Сьогодні слово «ковбаня» вживається рідко, переважно:

  • у літературних або стилістично забарвлених текстах;

  • у мовознавчих дослідженнях;

  • у відтворенні діалектної лексики;

  • для створення образної мови.

У повсякденному мовленні його найчастіше замінюють словами:

  • яма;

  • калюжа;

  • вибоїна;

  • вирва.

Синоніми до слова «ковбаня»

Залежно від контексту, синонімами можуть бути:

  • яма;

  • вибоїна;

  • калюжа;

  • вир;

  • заглибина.

Ці слова допомагають точніше передати значення залежно від ситуації — чи йдеться про дорогу, чи про водойму.

FAQ

Що означає слово «ковбаня» в українській мові?

Ковбаня — це глибока вибоїна або яма, зазвичай заповнена водою чи болотом, яка може зустрічатися на дорозі або у водоймі.

Ковбаня — це калюжа чи яма?

Залежно від контексту, ковбаня може означати як велику калюжу, так і глибоку яму або заглибину з водою в землі чи річці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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