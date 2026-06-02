Чому не “Наташа” і не “Даша”: як насправді звучать українські жіночі імена замість русифікованих форм

Чому не варто казати Наташа і Даша українською

Такі варіанти, як «Наташа», «Даша», «Маша» чи «Ксюша», закріпилися під впливом російської мовної традиції, однак в українській мові існують інші, автентичні відповідники.

Редакторка Ольга Васильєва наголошує: багато поширених жіночих імен мають питомо українські форми або природні зменшувальні варіанти, які краще відповідають нормам української мови та її звучанню.

Чому варто уникати русифікованих форм імен

Історично українська ономастика зазнала значного впливу інших мов, зокрема через тривалий період імперської та радянської русифікації. Унаслідок цього частина імен у побуті набула невластивих українській мові форм.

Мовознавці зазначають, що повернення до питомих форм імен — це не лише питання мовної норми, а й відновлення природного звучання української мови.

Як правильно українською: поширені жіночі імена

Нижче наведені приклади, як звичні русифіковані форми можуть звучати українською:

«Наташа» — Наталя, Наталка, Ната;

«Маша» — Марія, Марічка, Маруся;

«Даша» — Дарина, Даруся, Даринка, Дара;

«Ксюша» — Ксенія, Ксеня;

«Альона» / «Лєна» — Олена;

«Іріша» — Ірина, Іринка, Іруся;

«Катюша» — Катерина, Катруся, Катря;

«Анюта» — Ганна, Ганнуся, Ганя.

Ці форми відповідають українській словотвірній традиції та звучать природніше для української мови.

Питомі українські зменшувальні форми

Українська мова має багату систему пестливих та зменшувальних форм, які утворюються за власними моделями:

Дарина — Даруся, Дарця;

Катерина — Катруся, Катря;

Ганна — Ганнуся, Ганця;

Ірина — Іринка, Іруся;

Марія — Марічка, Маруся.

Такі форми є характерною рисою української мовної традиції та відрізняють її від калькованих або запозичених варіантів.

Чому «Наташа» і «Даша» — не українська норма

Форми на кшталт «Наташа» чи «Даша» є зменшувальними варіантами, що сформувалися в іншій мовній системі. В українській мові вони не є нормативними як самостійні імена.

Натомість українська мова має власні повноцінні форми, які варто використовувати як у документах, так і в усному мовленні.

Повернення до українських форм імен — це частина загального процесу відновлення мовної ідентичності. Використання варіантів на кшталт Наталя, Дарина чи Ксенія допомагає зберігати природність мови та її культурну тяглість.

Українські імена мають багату традицію, і варто свідомо обирати саме ті форми, які відповідають її нормам.

