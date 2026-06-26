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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

Блекаут в жару: простой способ сохранить продукты свежими до 10+ часов

Длительные отключения света, жара, стихийные бедствия или другие чрезвычайные ситуации могут застать врасплох.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как сохранить продукты без холодильника в жару

Как сохранить продукты без холодильника в жару / © pexels.com

В такие моменты главное — не паниковать и знать базовые правила, которые помогут сохранить продукты и избежать пищевых отравлений.

Эксперты по пищевой безопасности и организации American Red Cross отмечают: подготовка к блекауту — это не только о воде и фонариках, но и о правильных запасах пищи и понимании, как ее хранить без холодильника.

Что стоит иметь дома на случай отключения света

Во время чрезвычайных ситуаций лучше всего заранее сформировать небольшой аварийный запас продуктов, не требующих охлаждения:

  • консервы (мясо, рыба, бобовые, овощи);

  • сухие продукты (крупы, макароны, овсянка);

  • орехи и сухофрукты;

  • готовые снеки (галеты, хлебцы);

  • бутылированная вода.

Важно выбирать продукты, которые можно употреблять без термической обработки или приготовления.

Как сохранить продукты во время блекаута

Если свет исчез неожиданно, главное правило — не открывать холодильник без надобности. По данным экспертов, закрытый холодильник удерживает холод примерно:

  • до 4 часов — холодильная камера;

  • до 24-48 часов — морозильная камера (если полная).

  1. Что еще поможет:

  2. Используйте холод аккумуляторов или льда — если есть заранее замороженные элементы холода — переведите самые скоропортящиеся продукты рядом с ними.

  3. Перенесите продукты в самое холодное место — подвал, балкон (в прохладную погоду) или теневая комната могут частично заменить холодильник.

  4. Группируйте продукты вместе — плотно сложенные продукты дольше удерживают холод.

Что делать с продуктами после отключения света

После продолжительного блекаута важно проверить безопасность пищи.

Выбрасывайте:

  • мясо, птицу, рыбу, которые были без холода более 2 часов;

  • молочные продукты, потерявшие холод;

  • блюда с майонезом, кремами;

  • любую пищу с посторонним запахом или изменением цвета.

Не стоит рисковать: даже если вид нормальный, бактерии могут активно размножаться.

Как избежать пищевых отравлений

Организации по безопасности питания, в частности American Red Cross, советуют придерживаться простых правил:

  • не пробовать «чтобы проверить»;

  • не оставлять готовую пищу при комнатной температуре дольше 2 часов;

  • мыть руки чистой водой;

  • использовать только безопасную бутилированную воду.

Как подготовиться заранее

Чтобы не оказаться в критической ситуации, стоит:

  • создать запас продуктов на 3-7 дней;

  • иметь термосумку или холодильные элементы;

  • хранить запас воды;

  • регулярно обновлять продукты в аварийном наборе.

FAQ

Сколько можно хранить в холодильнике без света?

В закрытом холодильнике продукты обычно остаются безопасными до 4 часов, если дверцу не открывать.

Какие продукты быстрее всего портятся во время блекаута?

Наиболее опасные — мясо, рыба, молочные продукты, готовые блюда и еда с майонезом.

Как осознать, что продукт испортился без холодильника?

Признаки — неприятный запах, изменение цвета, скользкая текстура или вздутие упаковки.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
179
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