Блекаут в жару: простой способ сохранить продукты свежими до 10+ часов

Как сохранить продукты без холодильника в жару / © pexels.com

Реклама

В такие моменты главное — не паниковать и знать базовые правила, которые помогут сохранить продукты и избежать пищевых отравлений.

Эксперты по пищевой безопасности и организации American Red Cross отмечают: подготовка к блекауту — это не только о воде и фонариках, но и о правильных запасах пищи и понимании, как ее хранить без холодильника.

Что стоит иметь дома на случай отключения света

Во время чрезвычайных ситуаций лучше всего заранее сформировать небольшой аварийный запас продуктов, не требующих охлаждения:

Реклама

консервы (мясо, рыба, бобовые, овощи);

сухие продукты (крупы, макароны, овсянка);

орехи и сухофрукты;

готовые снеки (галеты, хлебцы);

бутылированная вода.

Важно выбирать продукты, которые можно употреблять без термической обработки или приготовления.

Как сохранить продукты во время блекаута

Если свет исчез неожиданно, главное правило — не открывать холодильник без надобности. По данным экспертов, закрытый холодильник удерживает холод примерно:

до 4 часов — холодильная камера;

до 24-48 часов — морозильная камера (если полная).

Что еще поможет: Используйте холод аккумуляторов или льда — если есть заранее замороженные элементы холода — переведите самые скоропортящиеся продукты рядом с ними. Перенесите продукты в самое холодное место — подвал, балкон (в прохладную погоду) или теневая комната могут частично заменить холодильник. Группируйте продукты вместе — плотно сложенные продукты дольше удерживают холод.

Что делать с продуктами после отключения света

После продолжительного блекаута важно проверить безопасность пищи.

Выбрасывайте:

Реклама

мясо, птицу, рыбу, которые были без холода более 2 часов;

молочные продукты, потерявшие холод;

блюда с майонезом, кремами;

любую пищу с посторонним запахом или изменением цвета.

Не стоит рисковать: даже если вид нормальный, бактерии могут активно размножаться.

Как избежать пищевых отравлений

Организации по безопасности питания, в частности American Red Cross, советуют придерживаться простых правил:

не пробовать «чтобы проверить»;

не оставлять готовую пищу при комнатной температуре дольше 2 часов;

мыть руки чистой водой;

использовать только безопасную бутилированную воду.

Как подготовиться заранее

Чтобы не оказаться в критической ситуации, стоит:

создать запас продуктов на 3-7 дней;

иметь термосумку или холодильные элементы;

хранить запас воды;

регулярно обновлять продукты в аварийном наборе.

FAQ

Сколько можно хранить в холодильнике без света?

Реклама

В закрытом холодильнике продукты обычно остаются безопасными до 4 часов, если дверцу не открывать.

Какие продукты быстрее всего портятся во время блекаута?

Наиболее опасные — мясо, рыба, молочные продукты, готовые блюда и еда с майонезом.

Как осознать, что продукт испортился без холодильника?

Реклама

Признаки — неприятный запах, изменение цвета, скользкая текстура или вздутие упаковки.

Новости партнеров