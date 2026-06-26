Бывшая жена Ращука резко поставила на место своего бывшего мужа из-за скандальных заявлений: "В каком смысле?!!"

Виктория Билан, Владимир Ращук и их сын

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Актриса Виктория Билан публично прокомментировала реакцию своего бывшего мужа на развод, актёра и военнослужащего Владимира Ращука.

Ранее он утверждал, что бывшая возлюбленная якобы без его ведома организовала крещение их маленького сына Яремчика. По словам мужчины, его не поставили в известность ни о дате обряда, ни о выбранных крестных родителях. Такая версия событий возмутила Викторию. Она заявила, что не собирается молчать. Актриса подчеркнула: слова бывшего не соответствуют действительности.

«Меня уже утомила эта история с крестинами Яремчика. Владимир знал всю информацию. Кумов мы выбирали вместе, ещё когда были семьёй. Двое человек присоединились уже позже, когда мы фактически прекратили любое общение», — пояснила Виктория в комментарии «Ранок у великому місті».

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Виктория Билан с сыном / © instagram.com/vikki.bilan

Звезда также добавила, что её бывший муж получил всю необходимую информацию о случившемся. По её словам, о времени и месте крещения ему даже отдельно напомнил его побратим — мужчина, который стал одним из крестных отцов ребёнка и приехал ради этого с фронта.

«Приглашать? Или папа должен сам всё организовать? Давайте правильно расставим акценты. Мне, возможно, стоило отправить ему отдельное приглашение: „Приглашаем вас, папа, к нам на крестины“? В смысле?» — эмоционально ответила актриса.

Виктория Билан и Владимир Ращук с сыном

Однако спор вокруг крещения стал лишь частью более обширной истории. Виктория Билан-Ращук рассказала, что после разрыва отношений ситуация с участием бывшего мужа в жизни сына изменилась. Она утверждает, что в течение некоторого времени не получала от него ни поддержки, ни новостей.

«Два месяца я его не видела и не слышала. Он не помогает ни финансово, ни своим присутствием, ни каким-либо иным образом», — сказала актриса.

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Виктория Билан с сыном / © instagram.com/vikki.bilan

Виктория призвала завершить публичное обсуждение этой темы. Она отметила, что не хочет постоянно возвращаться к этому конфликту и объяснять свою позицию из-за заявлений бывшего.

Напомним, недавно актер и военнослужащий Владимир Ращук похвастался престижной наградой от ГПСУ.

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