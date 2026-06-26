Ексдружина Ращука різко поставила на місце колишнього чоловіка через скандальні заяви: "У сенсі?!"

Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син

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Акторка Вікторія Білан публічно прокоментувала реакцію свого колишнього чоловіка на розлучення. Йдеться про актора та військовослужбовця Володимира Ращука.

Раніше він стверджував, що екскохана нібито без його відома організувала хрещення їхнього маленького сина Яремчика. За словами чоловіка, його не поставили до відома ані про дату обряду, ані про обраних хрещених батьків. Така версія подій обурила Вікторію. Вона заявила, що не збирається мовчати. Акторка наголосила: слова колишнього не відповідають дійсності.

«Мене вже втомила ця історія з хрестинами Яремчика. Володимир знав усю інформацію. Кумів ми обирали разом, ще коли були сім’єю. Дві людини додалися вже пізніше, коли ми фактично припинили будь-яке спілкування», — пояснила Вікторія в коментарі «Ранку у великому місті».

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Вікторія Білан з сином / © instagram.com/vikki.bilan

Зірка також додала, що колишній чоловік отримав усі необхідні деталі щодо події. За її словами, про час і місце хрещення йому навіть окремо нагадав його побратим — чоловік, який став одним із хрещених батьків дитини та приїхав заради цього з фронту.

«Запрошувати? Чи тато має сам організовувати? Давайте правильно розставимо акценти. Я мала йому, можливо, окреме запрошення вислати: "Запрошуємо вас, тату, до нас на хрестини"? У сенсі?» — емоційно відповіла акторка.

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Однак суперечка навколо хрещення стала лише частиною більшої історії. Вікторія Білан-Ращук розповіла, що після завершення стосунків ситуація з участю колишнього чоловіка у житті сина змінилася. Вона стверджує, що протягом певного часу не отримувала від нього ані підтримки, ані зв’язку.

«Два місяці я його не бачила і не чула. Він не допомагає ані фінансово, ані своєю присутністю, ані якось інакше», — сказала акторка.

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Вікторія Білан з сином / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія закликала завершити публічне обговорення цієї теми. Вона зазначила, що не хоче постійно повертатися до конфлікту та пояснювати свою позицію через заяви колишнього.

Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Володимир Ращук похизувався престижною нагородою від ДПСУ.

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