Нідерланди кардинально змінюють армію за уроками війни в Україні

Прапор Нідерландів / © Getty Images

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Міністерство оборони Нідерландів кардинально переглядає підходи до розвитку своїх збройних сил, роблячи головний акцент на безпілотних технологіях, штучному інтелекті та кіберзахисті.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на nu.nl.

«Міністерство оборони інвестує в дрони, оскільки Росія готується до тривалого протистояння», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що повномасштабна війна в Україні докорінно змінила сучасні уявлення про ведення бойових дій. Саме тому, як наголошують у відомстві, армія майбутнього має бути «суттєво інакше організована, ніж раніше».

Після аналізу бойових дій в Україні одним із головних висновків у Міноборони Нідерландів стало домінування безпілотників на полі бою. У зв’язку з цим новою основою розвитку війська стане принцип: «безпілотне там, де це можливо, пілотоване там, де це необхідно».

Очікується, що вже протягом найближчих п’яти років понад половину бойових завдань нідерландські військові виконуватимуть із використанням безпілотних систем.

За оцінками нідерландських спецслужб, Росія готується до тривалого протистояння з Європою. У найгіршому сценарії після завершення війни проти України Москва може вдатися до «обмеженої операції» проти однієї з держав-членів НАТО.

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На цьому тлі уряд Нідерландів має намір збільшити оборонні видатки на 20 млрд євро до 2035 року. Це необхідно для виконання нового стандарту НАТО, який передбачає витрати на оборону на рівні 3,5% ВВП.

Водночас конкретні обсяги фінансування програм із виробництва та розробки безпілотників поки не розголошуються. Їх планують визначити під час бюджетних переговорів, а відповідні рішення представлять восени разом із проєктом державного бюджету.

У міністерстві також зазначають, що додаткові оборонні інвестиції потрібні не лише через загрозу з боку Росії. На безпекову політику країни також впливають дедалі активніша роль Китаю та зміни у глобальній безпековій ситуації. Крім того, Нідерланди прагнуть зменшити залежність від США у сфері оборони та посилити власні можливості.

Особливу увагу планують приділити інноваціям. Зокрема, поставлено за мету спрямовувати 10% оборонного бюджету на розвиток новітніх технологій, серед яких штучний інтелект, автономні системи та кіберзахист.

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У щорічній стратегії оборонної політики Міністерство оборони Нідерландів заявило, що Європа перебуває у «сірій зоні» між війною та миром. У зв’язку з цим країна планує суттєво наростити інвестиції в оборону, насамперед у розвиток безпілотних систем.

У відомстві наголошують, що саме український досвід застосування дронів і сучасних технологій на полі бою став одним із ключових чинників, який визначає трансформацію оборонної політики Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що союзники НАТО має намір продемонструвати єдність перед лицем загроз та суттєво посилити підтримку України.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про новий масштабний пакет оборонної підтримки від Нідерландів на загальну суму 500 мільйонів євро.

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