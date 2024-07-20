Кілер усе прорахував: у момент пострілу в Фаріон відеокамери не працювали - чому

Під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали, адже в місті не було світла.

Про це розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі "Київ24".

Зінкевич наголосив, що він мешкав з Фаріон по сусідству - "через будинок". За його словами, на місце злочину максимально швидко прибули медики і правоохоронці.

"Сусіди говорять, що зброя була використана без глушника. Фактично весь мікрорайон став на вуха. Я мав хвилин п'ять, аби прийти туди. Правоохоронні органи вже були присутні. По тій ситуації результати непогані", - висловився він.

Депутат наголошує, що в мікрорайоні встановлено чимало відеонагляду. Втім, коли відбулося вбивство, то відсутнім було електропостачання.

"Ми з головами ОСББ опрацьовували, які камери мали акумулятори. Є деяка зібрана інформація щодо цього, яку передають правоохоронцям. На жаль, не так, якби хотілося. Є зафіксовані факти деякі з відеонагляду. Коли працювали камери, то є зафіксована людина", - каже Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Львові стріляли в депутатку Ірину Фаріон. З вогнепальним пораненням у скроню її госпіталізували у тяжкому стані. Убивство Фаріон було скоєно поблизу її будинку на вулиці Масарика.

Після скоєного замаху у лікарні померла Ірина Фаріон. Її врятувати не вдалося. Пошуки нападника тривають.

Ірина Фаріон померла після пострілу в голову!

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