Ірина Фаріон після замаху померла у лікарні

Пошуки стрільця, який убив громадську діячку, все ще тривають.

Після скоєного замаху у лікарні померла громадська діячка, професорка Ірина Фаріон.

Цю інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козиицькийю

"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни", - написав він.

За його словами, пошуки нападника все ще тривають.

Раніше у Мережі з'явилося відео, на якому поліцейські затримують молодого чоловіка, якого називали ймовірним виконавцем замаху на Ірину Фаріон.

Замах на Ірину Фаріон! Постріл у скроню!

Нагадаємо, у відому мовознавицю та громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. З вогнепальним пораненням у скроню її госпіталізували у тяжкому стані. Убивство Фаріон було скоєно поблизу її будинку на вулиці Масарика, 3.

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