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Ракетний удар по Миколаїву: ДСНС повідомила про страшні наслідки

Ракетний удар по Миколаїву: ДСНС повідомила про страшні наслідки

ДСНС повідомила про наслідки удару по Миколаєву 19 липня / Фото: скриншот з відео

Серед поранених чотири дитини.

Внаслідок ракетного удару по місту Миколаїв ввечері 19 липня пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

Про наслідки удару повідомила ДСНС.

"Станом на 21:20 загинуло 3 особи, з них 1 дитина. Постраждало 15 осіб, з них 4 дитини. Госпіталізовано до лікарні 8 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про загиблих.

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