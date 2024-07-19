У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон: що відомо

У Львові стріляли у громадську діячку Ірину Фаріон. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ вона отримала вогнепальне поранення у скроню і зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Замах на Фаріон скоєно поблизу її будинку на вулиці Масарика, 3.

Депутат львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що жертвою нападу стала мовознавиця Ірина Фаріон.

За інформацією журналістки Марти Оліярник, стрільця бачили сусіди.

"Чи постріл був смертельним достеменно невідомо, її забрала швидка. Про це мені стало відомо з власних джерел. Це сталося на Масарика, 3. Був постріл у скроню. Стрільця бачили сусіди, був у рукавичках і зброя була без глушника", – повідомила журналістка.

У поліції ТСН повідомили, що з'ясовують всю інформацію про стан потерпілої і обставини замаху. Район очеплений поліцією. В місті запровадили план перехоплення. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

Поліція Львівської області також офіційно підтвердила факт стрілянини у Львові та поранення жінки на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Однак ім'я Ірини Фаріон у повідомленні не згадується.

"Сьогодні, 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Ірину Фаріон

Професорка кафедри української мови Львівської політехніки Ірина Фаріон відома своїми скандальними заявами. Остання – про те, що не вважає українцями військових, які говорять російською, викликала протести студентів.

Фаріон звільнили з роботи, але вона поновилася на посаді через суд. Також СБУ продовжує розслідування через її висловлювання та розголошення особистих даних. Свого часу мовознавиця опублікувала лист студента з Криму про підтримку української мови. Особистих даних хлопця не приховала. Його знайшли окупанти.

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