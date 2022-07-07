Щоб робити з малиною після збирання врожаю: список літніх робіт

Після збирання малини, для того, щоб наступного року зібрати гарний врожай ягід, потрібно попрацювати. Що потрібно зробити після збирання врожаю малини, читайте в матеріалі ТСН.ua.
- Малину потрібно насамперед обрізати. Спочатку обрізають хворі та пошкоджені гілки, дерев'яні пагони. Якщо виросло багато молодих гілок, їх також краще видалити, залишивши по 8-10 гілок на один корінь. Дрібну поросль також краще видалити, врожаю на ній не буде, а сили вона забере.
- Після обрізки малину потрібно удобрити. Якщо минулого року підживлювали органічними добривами, то цього року краще застосувати мінеральні й навпаки. З органічних добрив можна використовувати гній, з розрахунку 5 кг на 1 кв. м, компост - по 4-5 кг на 1 кв. м, торф - 5 кг на метр квадратний або золу по 100 г на кущ. З мінеральних добрив краще вносити під кожен кущ по 50 г суперфосфату і по 40 г сульфату калію.
- Після збирання врожаю потрібно продовжувати поливати малину бо від цього залежить врожай наступного року. Поливати потрібно аж до початку заморозків. "Дорослі" кущі поливають раз на 7−10 днів по 30−40 літрів на кожну рослину, якщо кущ молодий, то вдвічі менше. Поливати малину краще за 30−40 см від пагонів, не під самий корінь.
- Щоб на кущах малини не було грибкових спор та бактерій після збору врожаю потрібно її обприскати. Для цього можна використовувати 1% розчин бордоської рідини. Обприскати малину краще у серпні, двічі з інтервалом у 14 днів.
- Для майбутнього врожаю, важливо прибрати з-під кущів опале листя та замульчувати коріння. Спочатку ґрунт потрібно розпушити, а потім замульчувати скошеною травою, торфом або соломою.
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