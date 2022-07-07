Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Щоб робити з малиною після збирання врожаю: список літніх робіт

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Щоб робити з малиною після збирання врожаю: список літніх робіт

Догляд за малиною після збору ягід

Після збирання малини, для того, щоб наступного року зібрати гарний врожай ягід, потрібно попрацювати. Що потрібно зробити після збирання врожаю малини, читайте в матеріалі ТСН.ua.

  • Малину потрібно насамперед обрізати. Спочатку обрізають хворі та пошкоджені гілки, дерев'яні пагони. Якщо виросло багато молодих гілок, їх також краще видалити, залишивши по 8-10 гілок на один корінь. Дрібну поросль також краще видалити, врожаю на ній не буде, а сили вона забере.
  • Після обрізки малину потрібно удобрити. Якщо минулого року підживлювали органічними добривами, то цього року краще застосувати мінеральні й навпаки. З органічних добрив можна використовувати гній, з розрахунку 5 кг на 1 кв. м, компост -  по 4-5 кг на 1 кв. м, торф - 5 кг на метр квадратний або золу по 100 г на кущ. З мінеральних добрив краще вносити під кожен кущ по 50 г суперфосфату і по 40 г сульфату калію.
  • Після збирання врожаю потрібно продовжувати поливати малину бо від цього залежить врожай наступного року. Поливати потрібно аж до початку заморозків. "Дорослі" кущі поливають раз на 7−10 днів по 30−40 літрів на кожну рослину, якщо кущ молодий, то вдвічі менше. Поливати малину краще за 30−40 см від пагонів, не під самий корінь.
  • Щоб на кущах малини не було грибкових спор та бактерій після збору врожаю потрібно її обприскати. Для цього можна використовувати  1% розчин бордоської рідини. Обприскати малину краще у серпні, двічі з інтервалом у 14 днів.
  • Для майбутнього врожаю, важливо прибрати з-під кущів опале листя та замульчувати коріння. Спочатку ґрунт потрібно розпушити, а потім замульчувати  скошеною травою, торфом або соломою.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
380
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація