Як для гарного врожаю обробляти огірки розчином молока та йоду

Як для гарного врожаю обробляти огірки розчином молока та йоду

Нерідко навіть у досвідчених садівників виникають питання, чим обприскати огірки від хвороб, які препарати використати для підгодівлі. Небагато хто знаю, для чого та як обробляються огірки молоком та йодом. Обробка молоком та йодом це одночасно безпечне підживлення рослин таекологічний захист від багатьох хвороб. Розповідаємо як використовувати йод та молоко для профілактики та лікування найбільш відомих захворювань огірків

Огірки найбільш схильні до таких грибкових захворювань як борошниста роса, прикоренева і сіра гнилизна, бактеріоз. Небезпека цих хвороб в тому, що вони вражають відразу дещо життєво важливих частин рослини, що призводить до зниження врожайності, або до відмирання рослин.

Полив, оприскування, обробка йодом та молоком є хорошим профілактичним засобом проти багатьох хвороб, ефективно підживлює огірки, а у випадку зараження рослини, лікує їх.

Чим корисне молоко та йод для огірків

Обробка огірків молоком :

Насичує рослини мікроелементами, які є в молоці, такими як азот, фосфор, сірку, кальцій, мідь, калій, залізо, марганець. Таким чином, молоко підвищує врожайність.

Молочна лактоза створює щільну плівку, захищаючи від шкідників і хвороб.

Молоко забезпечує здоровий зелений вид листю і допомагає уникнути його пожовтіння та опадання.

Активізує засвоєння корисних мінералів та підгодівель з ґрунту.

Завдяки лактобактеріям молоко сприяє розмноженню важливої для ґрунту мікрофлори.

Користь від йоду не лише в його антисептичних властивостях, а й у тому, що він містить багато мікроелементів також. Йод запобігає розвитку таких захворювань як фітофторозу, усіх видів гнилизни, білої та зеленої мозаїки, мідянки.

Комбінація молока з йодом дає подвійний ефект в плані та захисту, і підживлення огірків.

Молоко та йод для огірків

Полив огірків розчином молока та йоду

Коли потрібно обробляти

Огірки упродовж усього вегетаційного періоду потрібно підживлювати. Перша обробка огірків молоком з йодом здійснюється через 3 дні після висадки молодих рослин в ґрунт, подальші підгодівлі здійснюються періодично, раз на тиждень.

Через схильність огірків до прикореневої гнилизни, безпосередньо удобрювати корені рослини не рекомендують, краще зробити неглибоку траншею на відстані в 10-15 см від центрального стебла огірка та вилити туди підгодівлю з молоком. Допустимо також обприскати ґрунтову поверхню біля рослини.

Рецепт ефективного складу

Літр молока розчинити у відрі води, додати 30 крапель йоду. На кожний кущик використовується півтора літра розчину. Можна до даного розчину додати столову ложку рідкого мила.

Молоко та йод для огірків

Обприскування огірків розчином молока та йоду

Для профілактичного обприскування огірків приготувати наступний розчин. До 10 л води накапати 25-30 крапель йоду, влити 1 л молока низької жирності або 0,5 л сироватки, витримати добу. Обприскувати з розрахунком один літр на м².

Правила обприскування огірків молоком з йодом такі:

Обприскування слід проводити увечері в тиху безвітряну погоду.

Починають обробку листя знизу, поступово переміщаються вгору.

Не варто поєднувати молочно-йодну підгодівлю з іншими добривами.

Потрібно дотримуватися дозування при приготуванню розчину - надлишок йоду здатний спровокувати опік листя.

Готову рідину не можна зберігати, її необхідно використати відразу ж після приготування.

У випадку зараження огірків хворобами та більшості випадків до розчину молока та йоду бажано додавати інші ефективні засоби. Так для лікування кореневої гнилизни змішують 3 краплі йоду та 10 крапель зеленки з 10 л води, поливають один раз в тиждень. Щоб побороти пероноспороз, борошнисту росу, бактеріоз змішують 2 л молочної сироватки, 50 г сечовини та 20 крапель йоду, поливають цим складом огірки 2-3 рази за сезон.

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