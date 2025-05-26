Як борна кислота врятує врожай огірків: рецепт простого, ефективного підживлення

Підживлення огірків

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Огірки відомі своєю потребою у поживних речовинах, і своєчасне підживлення є ключем до отримання щедрого врожаю. Одним з важливих елементів для цієї культури є бор, нестача якого може призвести до уповільнення росту, пожовтіння листя та опадання квіток і зав’язей. Борна кислота, як легкорозчинне та ефективне джерело бору, є цінним помічником для городників.

За порадами екпсертів, огірки потребують підживлення борною кислотою тричі за сезон, починаючи одразу після висадки розсади в ґрунт.

Перше підживлення оігрків після висадки

Для стимуляції росту молодих рослин готують розчин з 1 грама борної кислоти на 1 літр води. Ретельно розмішавши гранули до повного розчинення, цим розчином обережно поливають кожен кущ, використовуючи приблизно 100 мл під одну рослину. Застосування лійки з розпилювачем (дощування) є зручним способом. Через 1-2 години після підживлення рекомендується додатково полити огірки чистою водою.

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Друге підживлення огірків у період цвітіння

У фазу цвітіння підживлення борною кислотою повторюють, але цього разу розчин вносять безпосередньо під корінь, уникаючи потрапляння на листя та квітки, щоб не заважати процесу запилення. Для приготування розчину використовують 1 столову ложку борної кислоти на 10 літрів води. Під кожен кущ виливають 1 літр цього розчину.

Третє підживлення огірків у період плодоношення

Останнє підживлення борною кислотою проводять у період активного плодоношення для формування рівних, здорових та смачних плодів. Використовують той самий розчин, що й для підживлення під корінь у фазі цвітіння (10 грамів борної кислоти на 10 літрів води), поливаючи кожен кущ.

Важливо пам’ятати, що інтервал між підживленнями борною кислотою має становити близько одного місяця. Надмірне внесення бору може призвести до надмірного розвитку зеленої маси на шкоду утворенню плодів.

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Застосування борної кислоти у рекомендованих дозах є ефективним способом забезпечити огірки необхідним мікроелементом для їхнього здорового росту та рясного плодоношення, дозволяючи навіть на невеликій грядці отримати врожай на всю родину.