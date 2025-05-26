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Как борная кислота спасет урожай огурцов: рецепт простой, эффективной подкормки
Секрет богатого урожая огурцов: подкормка борной кислотой для обильного плодоношения
Огурцы известны своей потребностью в питательных веществах и своевременная подкормка является ключом к получению щедрого урожая. Одним из важных элементов для этой культуры является бор, недостаток которого может привести к замедлению роста, пожелтению листьев и опаданиям цветков и завязей. Борная кислота как легкорастворимый и эффективный источник бора является ценным помощником для огородников.
По советам экпсертов, огурцы нуждаются в подкормке борной кислотой трижды за сезон, начиная сразу после высадки рассады в почву.
Первая подкормка огурцов после высадки
Для стимуляции роста молодых растений готовят раствор из 1 г борной кислоты на 1 литр воды. Тщательно размешав гранулы до полного растворения, этим раствором осторожно поливают каждый куст, используя около 100 мл под одно растение. Применение воронки с распылителем (дождевание) удобным способом. Через 1-2 часа после подкормки рекомендуется дополнительно полить огурцы чистой водой.
Вторая подкормка огурцов в период цветения
В фазу цветения подкормку борной кислотой повторяют, но на этот раз раствор вносят непосредственно под корень, избегая попадания на листья и цветки, чтобы не мешать процессу опыления. Для приготовления раствора используют 1 столовую ложку борной кислоты на 10 литров воды. Под каждый куст выливают 1 литр этого раствора.
Третья подкормка огурцов в период плодоношения
Последняя подкормка борной кислотой проводят в период активного плодоношения для формирования ровных, здоровых и вкусных плодов. Используют тот же раствор, что и для подкормки под корень в фазе цветения (10 г борной кислоты на 10 литров воды), поливая каждый куст.
Важно помнить, что интервал между подкормками борной кислотой должен составлять около одного месяца.
Применение борной кислоты в рекомендованных дозах является эффективным способом обеспечить огурцы необходимым микроэлементом для их здорового роста и обильного плодоношения, позволяя даже на небольшой грядке получить урожай на всю семью.