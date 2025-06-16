Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2025 (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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У середу, 18 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зійдеться з командою Нідерландів в матчі останнього, третього туру групового раунду фінальної частини Євро-2025.

Поєдинок відбудеться на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На старті молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а потім здобула перемогу над Фінляндією (2:0). Нідерландці розійшлися нічиєю з Фінляндією (2:2) та поступилися Данії (1:2).

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Після двох турів команда Унаї Мельгоси має 3 очки і посідає друге місце у групі D. Для виходу до плейоф "синьо-жовтим" потрібно не програти Нідерландам.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Нідерланди – Україна з YouTube-каналу FootballHub.

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До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу між молодіжними збірними України та Нідерландів.