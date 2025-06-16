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Нидерланды – Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2025 (U-21)
Аудиокомментарий и текстовый репортаж решающего поединка "сине-желтых" на групповом этапе молодежного чемпионата Европы по футболу.
В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сойдется с командой Нидерландов в матче последнего, третьего тура группового раунда финальной части Евро-2025.
Поединок состоится на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
На старте молодежного континентального первенства сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3), а затем одержала победу над Финляндией (2:0). Нидерландцы разошлись ничьей с Финляндией (2:2) и уступили Дании (1:2).
После двух туров команда Унаи Мельгосы имеет 3 очка и занимает второе место в группе D. Для выхода в плей-офф "сине-желтым" нужно не проиграть Нидерландам.
На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.
Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Нидерланды – Украина с YouTube-канала FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча между молодежными сборными Украины и Нидерландов.