ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Нидерланды – Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2025 (U-21)

Аудиокомментарий и текстовый репортаж решающего поединка "сине-желтых" на групповом этапе молодежного чемпионата Европы по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодежная сборная Украины по футболу (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сойдется с командой Нидерландов в матче последнего, третьего тура группового раунда финальной части Евро-2025.

Поединок состоится на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

На старте молодежного континентального первенства сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3), а затем одержала победу над Финляндией (2:0). Нидерландцы разошлись ничьей с Финляндией (2:2) и уступили Дании (1:2).

После двух туров команда Унаи Мельгосы имеет 3 очка и занимает второе место в группе D. Для выхода в плей-офф "сине-желтым" нужно не проиграть Нидерландам.

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.

Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Нидерланды – Украина с YouTube-канала FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча между молодежными сборными Украины и Нидерландов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie