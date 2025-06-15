Молодежная сборная Украины по футболу одержала первую победу на Евро-2025 (видео)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу победила команду Финляндии в матче второго тура группового этапа финальной части Евро-2025. Поединок в словацком городе Кошице на Кошицкой футбольной арене завершился со счетом 0:2 .

"Сине-желтые" открыли счет на 28-й минуте встречи – с первым ударом Владислава Ваната справился финский голкипер, но украинский форвард сразу же добил мяч в ворота.

На старте второго тайма команда Унаи Мельгосы удвоила свое преимущество в счете – на 49-й минуте Максим Брагару забил в пустые ворота после грубой ошибки голкипера финнов на выходе.

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Доигрывали матч "сине-желтые" в меньшинстве – на 90+1-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Владимир Бражко.

Обзор матча Финляндия U-21 – Украина U-21

Будет добавлен в скором времени.

На старте молодежного континентального первенства сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3), а Финляндия сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

В другом матче 2-го тура квартета D сойдутся команды Нидерландов и Дании (15 июня, 22:00). В четвертьфинал из группы выйдут две лучшие сборные.

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Текущее турнирное положение в группе D: Дания (3 очка, 1 матч), Украина (3, 2), Нидерланды (1, 1), Финляндия (1, 2).

В заключительном туре группового раунда, 18 июня, Украина сыграет с Нидерландами, а Финляндия сразится с Данией.

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Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

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