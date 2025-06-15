Место, где собирают "Шахеды": Генштаб прокомментировал удар по Елабуге

Последствия удара

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В Генштабе ВСУ подтвердили поражение места производства вражеских дронов в городе Елабуга (Татарстан).

«15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора», — говорится в сообщении прессслужбы Генштаба.

Целью атаки были мощности по производству беспилотников в Елабуге (Республика Татарстан, РФ). Этот объект ВПК россияне постоянно используют для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотников по территории Украины, в частности, по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», — добавляет Генштаб.

Дата публикации 13:26, 15.06.25 Количество просмотров 18 Татарстан в РФ атаковали неизвестные дроны

Напомним, что, по данным российских пропагандистских изданий, в результате удара дронов по предприятию, где собирают «Шахеды» в Елабуге, погибли двое россиян и 12 получили ранения.