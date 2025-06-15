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Место, где собирают "Шахеды": Генштаб прокомментировал удар по Елабуге
Генштаб подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Елабугу, где производят дроны.
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение места производства вражеских дронов в городе Елабуга (Татарстан).
«15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора», — говорится в сообщении прессслужбы Генштаба.
Целью атаки были мощности по производству беспилотников в Елабуге (Республика Татарстан, РФ). Этот объект ВПК россияне постоянно используют для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотников по территории Украины, в частности, по энергетической и гражданской инфраструктуре.
«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», — добавляет Генштаб.
Напомним, что, по данным российских пропагандистских изданий, в результате удара дронов по предприятию, где собирают «Шахеды» в Елабуге, погибли двое россиян и 12 получили ранения.