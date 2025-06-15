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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Место, где собирают "Шахеды": Генштаб прокомментировал удар по Елабуге

Генштаб подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Елабугу, где производят дроны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Последствия удара

Последствия удара

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение места производства вражеских дронов в городе Елабуга (Татарстан).

«15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора», — говорится в сообщении прессслужбы Генштаба.

Целью атаки были мощности по производству беспилотников в Елабуге (Республика Татарстан, РФ). Этот объект ВПК россияне постоянно используют для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотников по территории Украины, в частности, по энергетической и гражданской инфраструктуре.

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», — добавляет Генштаб.

Напомним, что, по данным российских пропагандистских изданий, в результате удара дронов по предприятию, где собирают «Шахеды» в Елабуге, погибли двое россиян и 12 получили ранения.

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