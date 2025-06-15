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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Місце, де збирають "Шахеди": Генштаб прокоментував удар по Єлабузі

Генштаб підвтердив, що українські безпілотники атакували Єлабугу, де виробляють дрони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наслідки удару

Наслідки удару

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження місця виробництва ворожих дронів у місті Єлабуга (Татарстан).

«15 червня підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора», — йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу.

Ціллю атаки були потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі (Республіка Татарстан, РФ). Цей об’єкт ВПК росіяни постійно використовують для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотників по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

/ © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

«Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються», — додає Генштаб.

Нагадаємо, що, за даними російських пропагандистських видань, внаслідок удару дронів по підприємству, де збирають «Шахеди» у Єлабузі, загинули двоє росіян і 12 отримали поранення.

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