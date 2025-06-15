Україна втрачає підтримку США — Вашингтон робить ставку на Європу

Збройні сили України. / © Getty Images

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Під час слухань у Конгресі щодо оборонного бюджету США на 2026 міністр оборони Піт Гегсет підтвердив: адміністрація Дональда Трампа має “кардинально інше бачення” війни в Україні порівняно з попереднім президентом Джо Байденом.

Про це пише видання The Telegraph.

За словами міністра, “мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін і нашої країни”.

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Таким чином, сигнал із Вашингтона прозвучав чітко: США більше не планують виступати головним донором військової допомоги Києву, і тепер боротьба з Росією переходить у сферу відповідальності Європи.

З моменту початку повномасштабної війни у лютому 2022 року США надали Україні близько 74 мільярдів доларів військової допомоги. У цю суму входять системи ППО Patriot, ракети ATACMS і HIMARS, далекобійна артилерія M777, танки, бронетехніка та мільйони артснарядів.

Хоча деякі поставки, узгоджені ще за Байдена, залишаються в силі, реальність для Києва змінюється: Україна втрачає свого найпотужнішого союзника, принаймні в тому обсязі підтримки, який був раніше.

У цих умовах перед Україною постають три варіанти:

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Розраховувати на активну військову допомогу від Європи. Купувати американське озброєння за гроші європейських союзників (таку модель запропонував Володимир Зеленський). Нарощувати власне виробництво озброєння за рахунок фінансування з боку ЄС.

Попри рішучу риторику з боку європейських лідерів, на практиці виконання обіцянок часто відстає. Ще 9 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала ініціативу “Переозброєння Європи”, яка, за її словами, “може мобілізувати близько 800 млрд євро протягом п’яти років”. Однак пізніше виявилося, що йдеться не про реальні кошти, а про пом’якшення правил запозичень для країн-членів ЄС.

19 березня головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала пакет допомоги Україні на 40 млрд євро, але ініціативу заблокували уряди таких країн, як Угорщина, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Італія.

Минулого місяця Європа все ж виділила 1 млрд євро з Фонду миру ЄС — ці кошти надходять з конфіскованих російських активів — і направила їх на фінансування української оборонної промисловості.

Ця підтримка надзвичайно актуальна: внутрішнє виробництво наразі покриває до 50% потреб ЗСУ, попри постійні удари РФ по заводах. У деяких сферах Україна вже обганяє ЄС.

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Зокрема, виробництво САУ “Богдана” сягнуло 20 одиниць на місяць, обігнавши французькі “Цезарі”, і може подвоїтися за умови додаткового фінансування. На 2025 рік заплановано 5 мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч дронів великої дальності та 3 тисячі крилатих ракет.

Українські технології також перевершують західні в окремих сферах. Наприклад, система радіоелектронної боротьби Limma демонструє кращі результати в протидії російським плануючим бомбам, ніж аналоги.

Проте водночас Україна залишається вразливою у базових компонентах: артилерійських снарядах, боєприпасах, деталях і комплектуючих, без яких навіть найтехнологічніша армія не зможе утримувати лінію фронту.