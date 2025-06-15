Трамп заборонив вбивати верховного лідера Ірану — Reuters

Трамп заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заблокував ізраїльський план з фізичного усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією двох американських посадовців, президент США відхилив ідею Ізраїлю ліквідувати верховного лідера Ірану, аятаолу Алі Хаменеї.

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«Чи вбили іранці американця? Ні. Доки вони цього не зроблять, ми навіть не говоримо про переслідування політичного керівництва», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп «відкритий» до участі президента РФ Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

«Він дзвонив мені з цього питання. Ми довго розмовляли про це. Ми говорили про це більше, ніж про його ситуацію (ймовірно, війну Росії проти України, — ред.). Я вірю, що це питання буде вирішене», — сказав Трамп.

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