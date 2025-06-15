ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

Конфлікт Ізраїлю та Ірану: Трамп розповів, якою бачить роль Путіна

Президент США заявив, що не виключає участі Росії в дипломатичному врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати “можуть втрутитися” в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, “не залучені” до бойових дій.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Також Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

“Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це”, — зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13-й канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie