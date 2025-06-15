Конфлікт Ізраїлю та Ірану: Трамп розповів, якою бачить роль Путіна

Президент Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати “можуть втрутитися” в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, “не залучені” до бойових дій.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Також Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

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“Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це”, — зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13-й канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.