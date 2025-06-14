Іран запускає дрони та ракети по Ізраїлю: що відомо

Війна Іран та Ізраїль

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Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Місцеві повідомляють про вибухи в районі Хайфи.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Ізраїльський 13-й канал посилається на «початкові повідомлення» про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.

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“Іран та Ізраїль обмінюються ракетами та авіаударами, оскільки конфлікт, який забрав життя десятків людей, загострюється і кінця йому не видно”, — йдеться у повідомленні Aljazeera.

Щонайменше 80 людей, зокрема 20 дітей, загинули в Ірані. В Ізраїлі четверо жертв. Сотні людей отримали поранення з обох боків у результаті атак.

Дата публікації 00:00, 15.06.25 Кількість переглядів 8 Іран запускає дрони та ракети по Ізраїлю

Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.

Kan News пише, що Ізраїль має намір атакувати більше іранської інфраструктури.

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У свою чергу, іранські медіа повідомляли, що протягом кількох годин очікуються удари по Ізраїлю.

«Сім’ї міністрів ізраїльського уряду евакуювали до секретних місць», — повідомляє Israeli Channel 13.

Ізраїльський чиновник Kan News повідомив, що після Бушеру країна атакувала ще одне іранське газове родовище.

«І національна інфраструктура є в списку», — додав він.

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