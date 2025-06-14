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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ізраїль завдав удару по іранській газовій інфраструктурі: деталі (оновлено)

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострюється.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Ізраїлю

Прапор Ізраїлю

Ізраїль сьогодні, 14 червня, завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.

Про це повідомляє FoxNews.

За даними Kan News, Ізраїль має намір атакувати більше іранської інфраструктури.

У свою чергу, іранські медіа повідомляють, що протягом кількох годин очікуються удари по Ізраїлю.

«Сім’ї міністрів ізраїльського уряду евакуювали до секретних місць», — повідомляє Israeli Channel 13.

Ізраїльський чиновник Kan News повідомив, що після Бушеру країна атакувала ще одне іранське газове родовище.

«І національна інфраструктура є в списку», — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль здійснив повітряні удари по Ірану. За інформацією, що надходить, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала комбінований повітряний удар. Основною метою операції є нейтралізація ядерної програми Тегерана та «відповідь на тривалу агресивну політику іранського режиму щодо Ізраїлю».

Ця масштабна операція, за словами премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу, спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані, а також на «усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю».

Своєю чергою, Іран оголосив, що атакуватиме у відповідь та запустив сотні дронів по Ізраїлю.

Дата публікації
Кількість переглядів
1231
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