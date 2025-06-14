Іран випустив другу хвилю ракет по Ізраїлю

Ізраїль / © Associated Press

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Рано в суботу в небі над Єрусалимом і Тель-Авівом в Ізраїлі було чути сирени та гуркіт вибухів, можливо, ізраїльських перехоплювачів.

Журналісти AP у Тель-Авіві бачили, як щонайменше дві іранські ракети впали на землю, але про жертви не повідомлялося.

Ізраїльські військові заявили про ще одну далекобійну іранську ракетну атаку та закликали мирних жителів, яких вже вразила перша хвиля снарядів, шукати укриття. Близько трьох десятків людей отримали поранення від першої хвилі.

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Іранське видання Nour News, яке має тісні зв'язки з воєнізованою Революційною гвардією, повідомило про початок нової хвилі обстрілів.

На атаку Ізраїлю Іран уже відповів масованим ударом із застосуванням балістичних ракет та безпілотників. Деякі з ракет вразили цілі в ізраїльській столиці Тель-Авіві.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану. Атака була спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп заявив, що на Іран очікують нові удари, якщо не буде угоди, пригрозивши, що буде гірше, ніж вони очікували.

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Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу і засудив дії Ізраїлю, цинічно назвавши їх такими, що порушують Статут ООН і міжнародне право. При цьому господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою виступити посередником у мирному врегулюванні «ізраїльсько-іранського конфлікту».