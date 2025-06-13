Трамп звернувся до Ірану: "Буде ще гірше"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди. Мовляв, буде гірше, ніж вони очікували.

Про це американський лідер написав у Мережі Truth Social.

Трамп наголосив, що давав Тегерану "шанс за шансом" укласти угоду, але "вони просто не змогли".

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"Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку в світі, набагато, і що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде - і вони знають, як її використовувати", - висловився американський лідер.

З його слів, уже завдано багато руйнувань. Втім, все ще можна зупинити наступні жорстокі атаки, якщо Тегеран не піде на домовленості.

"Жодних домовленостей - не залишиться нічого. Просто зробіть це, поки не пізно", - заявив він.

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо заявив, що США не брали участі в ударах, які Ізраїль завдав проти Ірану. З його слів, Єрусалим повідомив Вашингтон, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

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Тим часом Дональд Трамп заявив, мовляв, знав про те, що Ізраїль збирається завдати ударів по Ірану ще до того, як вони відбудуться. Окрім того, протягом останніх кількох днів він кілька разів розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ба більше, Нетаньягу, схоже, проігнорував заклики очільника Білого дому утриматися від ударів, розпочавши операцію “Висхідний лев”. Зауважимо, що напад стався лише за кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що атака не є неминучою, але Штати все ще вірять у дипломатичне вирішення конфлікту.

Дата публікації 08:48, 13.06.25 Кількість переглядів 108 Іран запустив по Ізраїлю понад 100 дронів