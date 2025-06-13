Трамп знав про плани Ізраїлю: чому Нетаньягу проігнорував США

Трамп і Нетаньягу / © Bloomberg

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Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Ізраїль утриматися від нападів на ядерні об’єкти Ірану. Однак, схоже, ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу вирішив діяти по-своєму. Ізраїль, за попередніми даними, не лише атакував ядерну програму Ірану, але й завдав ударів по балістичних ракетах, ядерних вчених та військових лідерах.

Про це повідомили Bloomberg.

Цей ізраїльський напад стався лише за кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що атака не є неминучою, і США все ще вірять у дипломатичне вирішення конфлікту. Нетаньягу ж завжди вважав такий шлях неможливим.

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«Я б набагато більше віддав перевагу угоді, і якщо я вважаю, що угода є, я не хочу, щоб вони до неї долучалися, бо, на мою думку, це все зіпсує. Насправді, це може допомогти, але також може все зіпсувати», — казав Трамп.

Наслідки для регіону та впливу Трампа

Рішення Нетаньягу неминуче призведе до загострення напруженості в регіоні, оскільки Іран обіцяв «жорсткий удар» у відповідь. Це поглиблює зовнішньополітичні кризи, з якими Трамп стикається з моменту повернення до Білого дому. Більше того, цей інцидент ставить під сумнів здатність Трампа впливати на ключових союзників, не кажучи вже про лідерів ворожих країн.

Відразу після нападу, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не брали участі в ізраїльській операції, водночас застерігши Іран від помсти проти американських інтересів.

«Ізраїль повідомив нам, що, на їхню думку, ці дії були необхідні для його самооборони», — сказав Рубіо.

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Чи знав Трамп про атаку?

За інформацією Fox News, яка посилається на телефонне інтерв’ю з Трампом, він не був здивований нападом і знав про плани Ізраїлю заздалегідь. Президент США та Нетаньягу кілька разів розмовляли останніми днями.

«Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві, які не повернуться». — цитує Трампа Fox.

Трамп прийшов до влади з обіцянками припинити «невдалі військові авантюри» на Близькому Сході. Його радники, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо, також стверджували, що епоха американських воєн у регіоні закінчилася. Останніми тижнями Трамп навіть відновив переговори з Тегераном щодо скорочення програми збагачення урану.

Ризик ескалації та економічні наслідки

Проте, атака Нетаньягу значно підвищує ймовірність того, що США можуть бути втягнуті в ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Навіть якщо вони дистанціюються від ізраїльських ударів. Іран вже пообіцяв «жорсткий удар» у відповідь як по Ізраїлю, так і по США. Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш закликав Іран швидко укласти ядерну угоду зі США, заявивши, що американські військові дадуть відповідь, якщо Іран «помилиться у розрахунках».

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«Війна Нетаньягу випередила заяву президента Трампа» про прихильність США до дипломатичного врегулювання, зазначив Джастін Логан з Інституту Катона: «Нетаньягу вирішив поставити Трампа перед доконаним фактом і спонукати його виступити проти цього».

Трамп має мало можливостей для подальшої глобальної нестабільності. Його тарифна війна вже викликала невизначеність у світовій економіці. Крім того, ціни на нафту різко зросли після удару. Це загрожує сплеском інфляції, в розпалюванні якої Трамп звинувачує свого попередника Джо Байдена.

Незважаючи на це, США залишаються рішучим прихильником Ізраїлю, надаючи йому військову та фінансову підтримку. Навіть на тлі критики військових дій Ізраїлю в Газі, США не припиняли допомогу.

Метт Креніг з Атлантичної ради вважає, що Ізраїль міг здійснити атаку самостійно, але сумнівається, що це сталося б без мовчазної підтримки адміністрації Трампа.

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«Сумніваюся, що Ізраїль зробив би це без схвалення та згоди адміністрації Трампа», — сказав він.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю 13 червня завдала превентивного удару по об’єктах Ірану у межах операції «Висхідний лев». Це пов’язані з ядерною програмою та військові об’єкти. Тегеран пригрозив «жорсткою відповіддю» і запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників.

Також зазначається, що армія довго готувалася до цієї кампанії як на передовій, так і в тилу. Готовність цивільного населення вважається важливою частиною операції.

Ця масштабна операція, за словами премʼєр міністра Беньямін Нетаньягу, спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані, а також на «усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю». Деталі щодо конкретних цілей та наслідків ударів наразі уточнюються.

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