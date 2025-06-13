Трамп знал о планах Израиля: почему Нетаньяху проигнорировал США

Трамп и Нетаньяху / © Bloomberg

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Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Израиль удержаться от нападений на ядерные объекты Ирана. Однако, похоже, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил действовать по-своему. Израиль, по предварительным данным, не только атаковал ядерную программу Ирана, но и нанес удары по баллистическим ракетам, ядерным ученым и военным лидерам.

Об этом сообщили Bloomberg.

Это израильское нападение произошло лишь через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что атака неизбежна, и США все еще верят в дипломатическое разрешение конфликта. Нетаньяху же всегда считал такой путь невозможным.

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«Я бы гораздо больше предпочел соглашение, и если я считаю, что соглашение есть, я не хочу, чтобы они к нему присоединялись, потому что, по моему мнению, это все испортит. На самом деле это может помочь, но также может все испортить», — говорил Трамп.

Последствия для региона и влияния Трампа

Решение Нетаньяху неизбежно приведет к обострению напряженности в регионе, поскольку Иран обещал ответный «жесткий удар». Это усугубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трамп сталкивается с момента возвращения в Белый дом. Более того, этот инцидент подвергает сомнению способность Трампа влиять на ключевых союзников, не говоря уже о лидерах враждебных стран.

Сразу после нападения госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не принимали участия в израильской операции, в то же время предостерег Иран от мести против американских интересов.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия были необходимы для его самообороны", - сказал Рубио.

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Знал ли Трамп об атаке?

По информации Fox News, ссылающейся на телефонное интервью с Трампом, он не был удивлен нападением и знал о планах Израиля заранее. Президент США и Нетаньяху несколько раз разговаривали в последние дни.

«Иран не может иметь ядерную бомбу и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся». – цитирует Трампа Fox.

Трамп пришел к власти с обещаниями прекратить «неудачные военные авантюры» на Ближнем Востоке. Его советники, включая вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, также утверждали, что эпоха американских войн в регионе закончилась. В последние недели Трамп даже возобновил переговоры с Тегераном по сокращению программы обогащения урана.

Риск эскалации и экономические последствия

Однако атака Нетаньяху значительно повышает вероятность того, что США могут быть вовлечены в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Даже если они дистанцируются от израильских ударов. Иран уже пообещал «жесткий удар» в ответ как по Израилю, так и по США. Председатель Комитета Сената по международным отношениям Джим Риш призвал Иран быстро заключить ядерное соглашение с США, заявив, что американские военные ответят, если Иран «ошибется в расчетах».

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«Война Нетаньяху опередила заявление президента Трампа» о приверженности США дипломатическому урегулированию, отметил Джастин Логан из Института Катона: «Нетаньягу решил поставить Трампа перед свершившимся фактом и побуждать его выступить против этого».

Трамп имеет мало возможностей для дальнейшей глобальной нестабильности. Его тарифная война уже вызвала неопределенность в мировой экономике. Кроме того, цены на нефть резко выросли после удара. Это чревато всплеском инфляции, в разжигании которой Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена.

Несмотря на это, США остаются решительным сторонником Израиля, оказывая ему военную и финансовую поддержку. Даже на фоне критики военных действий Израиля в Газе США не прекращали помощь.

Мэтт Крениг из Атлантического совета считает, что Израиль мог осуществить атаку самостоятельно, но сомневается, что это произошло бы без молчаливой поддержки администрации Трампа.

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«Сомневаюсь, что Израиль сделал бы это без одобрения и согласия администрации Трампа», – сказал он.

Напомним, армия обороны Израиля 13 июня нанесла превентивный удар по объектам Ирана в рамках операции «Восходящий лев». Это связано с ядерной программой и военными объектами. Тегеран пригрозил «жестким ответом» и запустил по Израилю более 100 беспилотников.

Также отмечается, что армия долго готовилась к этой кампании, как на передовой, так и в тылу. Готовность гражданского населения считается важной частью сделки.

Эта масштабная операция, по словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, направлена на ключевые объекты, связанные с разработкой ядерного оружия в Иране, а также на «устранение иранской угрозы самому существованию Израиля». Детали относительно конкретных целей и последствий ударов уточняются.

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