РФ перебрасиывает силы с юга на Сумщину: есть ли угроза

Армия РФ. / © Associated Press

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Перебасывание армией РФ резервов с юга Украины на Сумское направление свидетельствует о том, что враг слишком быстро исчерпал свои силы.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, россияне явно не ожидали таких потерь в Сумской области и вынуждены тянуть дополнительные силы, вообще не планировавшие бросать туда.

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"Это свидетельство того, что не все так гладко в путинской диктатуре, не так происходит наступление на Сумском направлении, как им этого бы хотелось", - высказался он.

Информацию о якобы "наступлении на Киев" Тимочко называет попыткой посеять панику. Мол, любое движение врага – это часть стратегической цели зайти в столицу.

"Некоторые посмотрели на карты, что через Сумщину противник наступал на Киев в 2022. Но мы знаем конечный результат: все, кто не успели убежать, - потом сказали, что это был "жест доброй воли", - добавил Тимочко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ "понемногу отталкивают оккупанта" из Сумщины.

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В Сумской области россиянам удалось оккупировать 200 квадратных километров. Захватчики продолжают наступление пехотными группами по направлению к Хотине и Юнаковке.

К слову, местное издание "Граница Медиа" информирует, что в Сумской области кое-где Силы обороны имеют определенные успехи в их вытеснении. Впрочем, оккупанты захватили ряд сел в нескольких общинах.