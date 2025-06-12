Зеленский утверждает, что ВСУ отталкивают россиян из Сумщины

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения в Сумской области «понемногу отталкивают» оккупантов.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 12 июня.

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на фронте. В первую очередь, на Покровском, Курском направлениях и приграничнье Сумщины.

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«Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению», — заверил Зеленский.

Ранее в DeepState сообщили, что на 10 июня армии РФ удалось оккупировать в Сумской области 200 квадратных километров.

В частности, сообщалось, что россияне уже штурмуют центры пограничных громад.

Также сообщалось, что на некоторых участках армия РФ находится в 20 километрах от города Сумы.

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