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Зеленский утверждает, что ВСУ отталкивают россиян из Сумщины
Зеленский заверил, что ВСУ в Сумской области «понемногу отталкивают оккупанта».
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения в Сумской области «понемногу отталкивают» оккупантов.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 12 июня.
Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на фронте. В первую очередь, на Покровском, Курском направлениях и приграничнье Сумщины.
«Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению», — заверил Зеленский.
Ранее в DeepState сообщили, что на 10 июня армии РФ удалось оккупировать в Сумской области 200 квадратных километров.
В частности, сообщалось, что россияне уже штурмуют центры пограничных громад.
Также сообщалось, что на некоторых участках армия РФ находится в 20 километрах от города Сумы.