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Россияне - в 20 км от Сум: власти сообщили, есть ли угроза ударов FPV-дронами
В настоящее время российские войска активно атакуют город Сумы "Шахедами".
На некоторых участках армия РФ находится в 20 километрах от города Сумы. Это создает угрозу ударам FPV-дрон по городу. Впрочем, пока таких обстрелов не фиксировали.
Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров в эфире "Суспільне".
По его словам, в настоящее время беспилотники этого типа не долетают к областному центру.
"Мы их фиксируем ближе к линии боевого столкновения", – отметил он.
Российская армия активно атакует Сумы беспилотниками "Шахед", а также недавно обстреляла город из реактивной системы залпового огня дальнего действия.
Угроза для города Сумы
7 июня аналитики DeepState сообщали, что после захвата сел Кондратовка и Алексеевка войска РФ подошли на критическое расстояние в Сумы. По их данным, со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу.
В ОВА подчеркивают, что ситуация в приграничных районах Сумщины остается напряженной, но полностью контролируют Силы обороны. Оснований для эвакуации жителей областного центра пока нет . Вывоз людей из населенных пунктов на границе продолжается.
Отметим, ОСИНТ-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко сообщил, что россияне захватили 10 населенных пунктов в регионе. Оккупанты продвигаются дальше и приближаются к Сумам.