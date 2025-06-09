Ехал через шквал ракет и дронов: глава МИД Литвы попал под обстрел в Украине

Кястутис Будрис / © Associated Press

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Под шквал ракет и беспилотников, накрывших города Ровно и Дубно 9 июня, попал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. После этого он заявил, что российские обстрелы являются умышленными актами террора, направленными на то, чтобы сломать волю Украины.

Об этом министр иностранных дел Литвы написал в «Х».

Кястутис Будрис написал, что добирался до Киева мимо запущенных Россией «шквал ракет и дронов» и отметил, что в последнее время Москва усилила удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

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«Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать из-за шквала ракет и беспилотников, накрывших города Ровно и Дубно. Лишь несколько дней назад в результате удара по Харькову погибли и были ранены десятки человек, среди них дети», — сказал глава МИД Литвы.

Будрис назвал российские обстрелы «умышленными актами террора, которые направлены на то, чтобы сломить волю Украины».

Он также отметил, что Украина твердо и защищает не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в ЕС. По его мнению, Украина защищает Европу.

Будрис убежден, что путём умиротворения мира достичь не получится. Так что мир, по его словам, должен оставаться единым в военной, экономической и политической поддержке Украины.

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Ранее речь шла о том, что глава МИД Литвы прибыл в Киев, чтобы обсудить ситуацию на фронте и давление на Россию.

У него были встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и секретарем СНБО Александром Литвиненко.

Также стало известно о заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы, выступившего за расширение антироссийских санкций и призвавшего к решительным действиям со стороны Европы и прекращению «половинчатых мер».

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