Їхав через шквал ракет і дронів: голова МЗС Литви потрапив під обстріл в Україні

Кястутіс Будріс / © Associated Press

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Під шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно 9 червня, потрапив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Після цього він заявив, що російські обстріли є навмисними актами терору, які спрямовані на те, щоб зламати волю України.

Про це міністр закордонних справ Литви написав у «Х».

Кястутіс Будріс написав, що добирався до Києва повз «шквал ракет і дронів», які запустила Росія, і зазначив, що останнім часом Москва посилила удари по українських об’єктах цивільної інфраструктури.

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«Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули та були поранені десятки людей, серед них діти», — висловився очільник МЗС Литви.

Будріс назвав російські обстріли «навмисними актами терору, які спрямовані на те, щоб зламати волю України».

Він також зазначив, що Україна стоїть твердо та захищає не тільки свою територію, а й принципи свободи та демократії в ЄС. На його думку, Україна захищає Європу.

Будріс переконаний, що шляхом умиротворення миру досягнути не вийде. Тож світ, за його словами, має залишатися єдиним у військовій, економічній та політичній підтримці України.

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Раніше йшлося про те, що очільник МЗС Литви прибув до Києва, щоб обговорити ситуацію на фронті та тиск на Росію.

Він мав зустрічі із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.

Також стало відомо про заяву президента Литви Гітанаса Наусєди, який виступив за розширення антиросійських санкцій і закликав до рішучих дій з боку Європи та припинення «половинчастих заходів».

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