Президент Литвы призвал к максимальным санкциям против России

Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

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Максимально усилить санкционное давление на Россию призвал президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом сообщает DW.

По его мнению, Европа должна действовать более решительно, поскольку Россия не остановится на войне против Украины. Особое внимание Науседа предлагает обратить на финансовый и энергетический секторы агрессора.

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«Литва каждый раз требует максимума. Это означает, что мы должны прежде всего отключить от системы SWIFT все оставшиеся российские банки, внести в список санкций все суда, входящие в теневой флот РФ, а также расширить ограничения для энергокомпаний, финансирующих госбюджет России, включая „Газпром“, „. Иначе они сочтут нас слабыми и будут верить, что Европа не готова принимать смелые решения“, — заявил Науседа в комментарии Bild.

Глава Литвы признал, что, хотя экономика России уже демонстрирует определенные признаки слабости, введенные санкции оказались не столь эффективными, как ожидалось.

«И на это много причин. Во-первых, меры были недостаточно решительными. А во-вторых, мы видим, как третьи страны помогают России обходить санкции. Вот почему российская экономика — хотя и не в лучшей форме — все еще функционирует относительно хорошо в сложившихся обстоятельствах», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать какие-либо санкции Европейского Союза против России, если они будут вредить национальным интересам.

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Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что у Владимира Путина нет реальных шансов победить в войне против Украины, если Запад будет сохранять единство и поддержку Киева.