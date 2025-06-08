Премьер Финляндии раскритиковал попытки Трампа ослабить санкции против РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо / © Associated Press

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что попытки президента США Дональда Трампа смягчить законопроект об антироссийских санкциях являются ложным шагом.

Об этом сообщает издание Yle.

Речь идет о законодательной инициативе, предложенной сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Ранее The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа якобы пытается ослабить положение этого законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении Сената США.

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«Я надеюсь, что США (проголосуют за него — ред.) как можно скорее и без изменений», — подчеркнул Орпо во время заседания Национального собрания Коалиционной партии в Хельсинки.

По словам главы правительства, предложенный пакет санкций очень силен, и промедление с его принятием только усугубляет риски.

«Мы должны принять решение сейчас. Нам нужно заставить (российского диктатора Владимира Путина — ред.) сесть за стол переговоров», — заявил премьер.

Он также добавил, что Европейский Союз со своей стороны делает все возможное, чтобы усилить давление на Кремль.

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Ранее сообщалось, что Белый дом пытается смягчить новый антироссийский законопроект в Сенате.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против агрессорки России только тогда, если это будет необходимо.