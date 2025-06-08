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США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне— Reuters
В понедельник, 9 июня, в Лондоне состоится первая встреча нового формата экономических и торговых консультаций между США и Китаем.
В понедельник, 9 июня, в Лондоне должны пройти важные торговые переговоры между делегациями США и Китая.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social, что американскую сторону на переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель Джеймисон Грир.
«Встреча должна пройти очень хорошо», — написал Трамп, не предоставив дополнительных деталей.
Министерство иностранных дел Китая также подтвердило, что вице-премьер Хэ Лифен посетит Великобританию с 8 по 13 июня.
В рамках этого визита намечена первая встреча нового механизма экономических и торговых консультаций между Китаем и США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил об очередной встрече между представителями Соединенных Штатов и Китая для обсуждения торгового соглашения.
Мы ранее информировали, что Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого получил приглашение посетить Китай.