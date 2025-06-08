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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне— Reuters

В понедельник, 9 июня, в Лондоне состоится первая встреча нового формата экономических и торговых консультаций между США и Китаем.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаги США и Китая

Флаги США и Китая / © Associated Press

В понедельник, 9 июня, в Лондоне должны пройти важные торговые переговоры между делегациями США и Китая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп сообщил на платформе Truth Social, что американскую сторону на переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель Джеймисон Грир.

«Встреча должна пройти очень хорошо», — написал Трамп, не предоставив дополнительных деталей.

Министерство иностранных дел Китая также подтвердило, что вице-премьер Хэ Лифен посетит Великобританию с 8 по 13 июня.

В рамках этого визита намечена первая встреча нового механизма экономических и торговых консультаций между Китаем и США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил об очередной встрече между представителями Соединенных Штатов и Китая для обсуждения торгового соглашения.

Мы ранее информировали, что Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого получил приглашение посетить Китай.

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