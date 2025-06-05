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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп сообщил, о чем говорил с Си: упоминали ли Украину

Разговор Трампа с Си Цзиньпином длился около 1,5 часа и завершился «очень положительным» результатом.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп и Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в четверг, 5 июня, провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого получил приглашение посетить Китай. Об Украине лидеры двух больших стран не говорили.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, разговор с Си Цзиньпином длился около 1,5 часа и завершился «очень позитивным» результатом для обеих стран.

В частности, Трамп обсудил с китайским лидером тонкости «недавно заключенного и согласованного торгового соглашения».

«Наши соответствующие команды вскоре встретятся в месте, которое еще будет определено… Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих держав, мы оба с нетерпением ждем этой встречи», — написал он.

Дональд Трамп отметил, что почти весь разговор был сосредоточен на торговых вопросах, а о российско-украинской войне и Иране не упоминали.

Напомним, ранее в прошлом месяце США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем после двухдневных переговоров в Женеве, которые завершились достижением согласия между сторонами.

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