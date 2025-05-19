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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп уже общается с Путиным: первые детали о переговорах

Долгожданный телефонный разговор между Трампом и Путиным уже начался.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Телефонный разговор между Трампом и Путиным

Телефонный разговор между Трампом и Путиным / © ТСН.ua

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщают западные СМИ.

Чиновник Белого дома подтвердил Reuters, что звонок продолжается.

Белый дом заявил перед встречей, что Трамп «разочаровался» в Путине и Владимире Зеленском.

«Он устал и разочарован в обеих сторонах конфликта. Президент и его команда приложили огромные усилия, чтобы решить эту очень сложную войну, которая началась из-за слабости предыдущей администрации», — говорилось в сообщении.

Сам лидер США выразил надежду на «продуктивный день».

Напомним, что перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Также сообщалось, что Трамп поговорит с Зеленским и по окончании разговора с Путиным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры об окончании войны в Украине «немного» зашли в тупик.

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