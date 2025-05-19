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Закончится ли война в Украине: экстрасенс назвала самые опасные месяцы 2025 года
Таролог предсказала, сможет ли Трамп закончить войну в Украине и назвала самые опасные месяцы в Украине.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о новом наступлении на территорию Украины. Также она отметила, что у Трампа не получится договориться с Путиным.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что у Трампа не получится быстро закончить войну в Украине.
«Человек при храме, при церкви. Это о новом Папе вероятно, сделает больше, чем Трамп», — сказала она.
Таролог отметила, что россияне планируют новое наступление на территорию Украины.
«Седьмой-восьмой месяц — самые опасные месяцы для прорыва этих. Все силы они бросят на то наступление, абсолютно все карты будут туда поставлены. Потому что если не будет результатов — им будет конец уже зимой. А так они смогут захватить больше. Пусть это никогда не сбудется», — сказала Яна Пасынкова.
Также таролог предупредила о «троянском коне» для Украины.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.