Закончится ли война в Украине: экстрасенс назвала самые опасные месяцы 2025 года

Война в Украине / © ТСН.ua

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о новом наступлении на территорию Украины. Также она отметила, что у Трампа не получится договориться с Путиным.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что у Трампа не получится быстро закончить войну в Украине.

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«Человек при храме, при церкви. Это о новом Папе вероятно, сделает больше, чем Трамп», — сказала она.

Таролог отметила, что россияне планируют новое наступление на территорию Украины.

«Седьмой-восьмой месяц — самые опасные месяцы для прорыва этих. Все силы они бросят на то наступление, абсолютно все карты будут туда поставлены. Потому что если не будет результатов — им будет конец уже зимой. А так они смогут захватить больше. Пусть это никогда не сбудется», — сказала Яна Пасынкова.

Также таролог предупредила о «троянском коне» для Украины.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.