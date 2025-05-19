"Дія" станет как ChatGPT?: в Украине появится ИИ-ассистент для госуслуг

В "Дії" будет ШИ-ассистент. / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

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Уже с июня украинцы смогут протестовать нового ИИ-ассистента в “Дїї”. Он будет помогать находить услуги, получать справки, искать ЦНАПы, а потом даже общаться с пользователями голосом.

Об этом во время DOU Day сообщил вице-премьер-министр по инновациям и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, искусственный интеллект должен изменить подход к использованию государственных услуг.

"Мы переосмыслили, что делаем с "Дією". В 2019-2020 году мы совершили прыжок, создав современное приложение. Но сейчас все изменило появление АИ - теперь пользователи ждут продуктов, похожих на ChatGPT или Gemini. Поэтому наша цель - трансформировать "Дію" в АИ-продукт", - отметил Федоров.

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На первом этапе ШИ-ассистент появится на портале "Дія" в формате бета-теста. Он сможет отвечать на вопросы, подсказывать какие документы нужны в конкретной ситуации или где получить ту или иную справку.

В будущем функциональность расширится: пользователь сможет описать свою жизненную ситуацию, а ИИ будет автоматически определять нужную услугу.

Также в планах добавить возможность голосового взаимодействия с АИ, чтобы общение с “Дією” стало похожим на разговор с цифровым собеседником.

Ранее сообщалось, что в “Дії“ запустят услугу по замене техпаспорта авто и призывают украинских водителей присоединиться к бета-тестированию.

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