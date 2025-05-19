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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Румынии разрешили сбивать БпЛА, перелетающие на территорию страны

В Румынии вступил в силу закон о контроле за воздушным пространством, разрешающий сбивание дронов-нарушителей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Вражеский беспилотник

Вражеский беспилотник / © Харьковский городской совет

Временный президент Румынии Илие Болоян подписал два документа, позволяющих сбивать дроны над страной, нарушающей воздушное пространство государства.

Об этом пишет румынское медиа Digi24.

Администрация президента сообщила, что в понедельник, 19 мая, Болоян подписал указы и ввел в действие две соответствующие нормы:

  • Закон о контроле за использованием национального воздушного пространства;

  • Закон о военных миссий в мирное время на территории страны.

По первому закону беспилотники, которые будут залетать в Румынию, теперь могут быть уничтожены или нейтрализованы, если военным силам Румынии или НАТО не удастся взять под контроль их полет. Другой закон определяет порядок проведения военных миссий и операций на территории государства в мирный период.

Известно, что Сенат Румынии, то есть верхняя палата парламента, одобрил эти два законопроекта в феврале 2025 года.

Члены политсил «Альянс за союз румын» (AUR), «Партии молодежи» (POT) и SOS România пытались обжаловать законы в Конституционном суде, но тот отклонил их обращение.

Напомним, воздушные силы ВС Украины время от времени сообщают, что российские беспилотники перелетают в воздушное пространство Румынии из Украины. К примеру, в сентябре 2024 года в Румынию залетела целая группа ударных БПЛА.

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